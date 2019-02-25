Умный дом – залог безопасности

Технологии стремительно развиваются, уже сегодня каждый может обезопасить свое жилище при помощи нового продукта Ростелекома – «Умный дом».

Представители компании продемонстрировали журналистам возможности «Умного дома» на примере квартиры жительницы Сургута Екатерины Беликовой.

У нее в доме установлен стандартный набор, включающий в себя контролер с возможностью подключения до 150 датчиков, камера видеонаблюдения, датчики движения и открытия дверей. По своему желанию Екатерина решила дополнить установленное оборудование умной розеткой, датчиками задымления и протечки.

Таким образом, инновационный продукт позволяет обеспечить комплексную защиту всей квартиры.

«Комплект «Умный дом» является коробочным продуктом. Он очень легок в монтаже и установке. Любой человек может с этим справиться. Даже если возникнут какие-либо сложности, технические специалисты всегда готовы прийти к вам на помощь. Техническая поддержка работает круглосуточно», – рассказала директор Сургутского центра технической эксплуатации телекоммуникаций компании «Ростелеком» Наталья Булатова.

Когда Екатерина уходит из дома, включается специальный режим, при котором все датчики отслеживаются. Например, в случае, если кто-то проникнет в квартиру, система заметит это при помощи датчиков движения и сразу же оповестит об этом, отправив сигнал в специальном мобильном приложении на гаджет хозяина дома. Также в этом помогут датчики открытия\закрытия дверей и окон. В момент обнаружения активности автоматически начинается видеозапись камер внутреннего наблюдения.

К камерам можно подключиться в любой момент и в прямом эфире посмотреть, что происходит в квартире. Это может быть крайне полезно, если у вас дома маленький ребенок, активное домашнее животное или вы уехали в отпуск.

При этом все видео остаются в облачных хранилищах и не занимают места на компьютере или других носителях, а сохранность и защиту данных обеспечит «Ростелеком»

В свою очередь датчики протечки или дыма помогут вовремя среагировать на потоп или пожар.

«Умный дом» меня однажды уже выручил. Я была на работе и мне пришло уведомление о том, что сработал датчик протечки. Я сразу же выехала домой, а когда приехала, обнаружила, что действительно прорвало трубу. Таким образом мне удалось минимизировать последствия потопа», – рассказала обладательница системы «Умный дом».

Управление всеми датчиками осуществляется при помощи мобильного приложения, которое можно установить на любой привычный гаджет, сюда же будут приходить все оповещения. Также управлять датчиками можно в личном кабинете на сайте.

Справка:

Начиная с 2010 года «Ростелеком» модернизирует телеком-инфраструктуру, и строит в округе современные сети связи по технологии «оптика в квартиру». Созданная «Ростелекомом» оптоволоконная сеть позволяет подключиться к интернету на скорости свыше 500 Мбит\с.