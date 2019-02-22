​Долевое строительство в Сургуте стало безопаснее

С 1 июля 2019 года схема приобретения жилья изменится: в этот день в России в полную силу вступит Федеральный закон 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». До этого момента вкладчики передавали деньги напрямую застройщику. По новой схеме строительные компании будут возводить жилые здания за счет банковского кредита, в то время как деньги дольщиков будут храниться на специальном счете эскроу. Застройщик получит средства покупателей, только когда дом будет сдан. Такой подход эксперты называют цивилизованной бизнес-схемой.

О значении 214-ФЗ для строительной сферы говорил президент России Владимир Путин. На заседании Государственного совета, который прошел в Казани в рамках обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда», он посвятил этому отдельную часть выступления, сообщает телеканал «Россия 24».

Среди важных вопросов, адресованных президенту, были и острые, касающиеся темы долевого строительства.

Один из обманутых дольщиков попросил у главы государства помощи из федерального бюджета. Президент пояснил, что проблема учитывается, а регионам оказывается поддержка. «Переход на новую систему финансирования отрасли связан с тем, чтобы прекратить безобразия, связанные с появлением обманутых дольщиков», — заверил Путин.

Успешность идеи использования эскроу-счетов подтверждает опыт компании Брусника. «В проектах со счетами эскроу нет сложностей с точки зрения обеспечения ритмичности стройки. Мы предоставляем подтверждающие документы в банк, специалисты смотрят их, и выгружают компании определенную долю кредитных денежных средств», – поясняет Юлия Ладик, коммерческий директор компании Брусника.

Также специалисты отмечают, что дольщики смогут деньги забрать из банка в случае неблагоприятного развития событий, например банкротства неблагонадежного застройщика.

Отметим, что в Сургуте компания Брусника уже использует новый механизм продажи и строительства с использованием эскроу-счетов. Он работает на проекте Дома 4 квартала «Новин».