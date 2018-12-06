​Детей из Сургута вместо ёлки отправят на Юпитер

Космической станции на «красной планете» грозит опасность, спасти ее может только ваша семья! Новогоднее испытание для юных исследователей космоса и их родителей ждет всех, кто посетит семейный космический парк приключений «Космодрайв» в ТРЦ «Агора».
«Космодрайв» уже побывал в 11 городах России и Беларуси, где собрал более 350 000 положительных отзывов. Мероприятие такого масштаба проходит в Сургуте впервые и реализуется при поддержке телеканала «Наука».
Космический парк - настоящая палочка-выручалочка для родителей, чей ребенок не хочется учиться или не интересуется наукой. Например, школьники узнают, что на разных планетах действует иная сила тяжести. Специальные весы покажут их венерианский, марсианский и юпитерианский вес. А в зонах виртуальной реальности детей отправят выполнять миссию на Марс или покажут настоящую жизнь на МКС.
Все 47 приключений включены в билет:
- Пройди тренировку астронавта на 15 космических аттракционах, где будет интересно даже самым маленьким!
- Выполни 8 космических квестов в виртуальной реальности;
- Соверши полет на истребителе;
- Задай свой вопрос космонавтам;
- Отправь послание на Марс, Юпитер и Венеру;
- Сделай селфи с легендарными киногероями из саги «Зведные Войны»;
- Помоги отремонтировать космический корабль;
- Ощути взлет ракеты и многое другое!
Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь https://vk.com/topic-173643379_39299446. Мастер-классы оплачиваются отдельно.
Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только с 8 декабря по 8 января в ТРЦ «Агора». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».
Сайт: https://космодрайв.рф
VK: https://vk.com/kosmodrive_surgut
Телефон 8 (909) 042-33-15
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