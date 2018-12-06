​«Городские тепловые сети» подал иски к должникам на 305,7 миллионов рублей»

Каждый из нас ежедневно пользуется рядом услуг, которые делают нашу жизнь удобной и комфортной. И каждый месяц мы сталкиваемся с вопросом оплаты этих услуг. Однако, к сожалению, в сознании отдельных управляющих компаний прочно укрепилась мысль о том, что, получив данные услуги, можно не торопиться их оплачивать. А ведь задолженности наносят огромный ущерб и мешают осуществлять деятельность по теплоснабжению города Сургута.

За 10 месяцев 2018 года юристы СГМУП «ГТС» подали в суд 184 иска о взыскании дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию и горячую воду.

Общая сумма требований составила более 305 миллионов рублей. В том числе, в отношении управляющих компаний было подано 76 исковых заявлений на общую сумму 247 миллиона рублей.

С 2017 года специалистами ведется работа по инициированию в отношении недобросовестных неплательщиков за поставленные ресурсы процедуры банкротства.

В большинстве случаев эта работа проводится в отношении УК, ТСЖ и ТСН. Среди управляющих компаний самыми крупными должниками стали ООО НУ УК «Комфорт», ООО «Северный дом» (ООО «РЭУ-6»), ООО «Алком» (ООО «УК «ТЭКСИБ»), ООО «УК РЭУ №10»,

ООО «Жилкомхозсервис». По инициативе «ГТС» эти управляющие компании были признаны несостоятельными, и в их отношении открыто конкурсное производство.

Юристами «Городских тепловых сетей» поданы заявления в Арбитражный суд ХМАО-Югры о признании следующих должников банкротами: ООО УК «За ручьем», ТСЖ «Быстринка», ТСЖ «На Майской», ООО УК «ЗАСК». В настоящее время осуществляется подготовка заявлений в отношении следующих управляющих компаний – ООО Управляющая организация «ГрадСервис»,

ООО УК «Система», ООО «Управдом».

В целях улучшения информированности о проводимой работе по вопросу улучшения сбора платежей, к управляющим компаниям и ТСЖ, имеющим задолженность принимаются меры досудебного воздействия. Кроме того, СГМУП «ГТС» регулярно осуществляют взаимодействие со службой судебных приставов по городу Сургуту: проводятся совместные встречи, целью которых является повышение эффективности совместной работы по снижению дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии.

В тоже время, в городе Сургуте есть исполнители коммунальных услуг с высокой платежной дисциплиной. К таковым относятся – ООО "УК ДЕЗ ЦЖР", ООО "УК ДЕЗ ВЖР", ООО "УЮТ", ООО "УК Гравитон", ООО УК "Сервис-3". Данные компании не имеют текущей задолженности перед теплоэнергетиками. СГМУП «Городские тепловые сети» выражает глубокую признательность всем управляющим компаниям, кто вовремя и в полном объеме оплачивает счета за поставленные энергоресурсы.

А к остальным управляющим компаниям Сургута СГМУП «ГТС» обращается с призывом активизировать работу над повышением платежной дисциплины, поскольку долги перед ресурсоснабжающей организацией напрямую влияют на стабильную и качественную работу предприятия. Специалисты «ГТС» будут и впредь продолжать активно работать в отношении злостных неплательщиков в лице управляющих компаний города.

Своевременная оплата услуг ресурсоснабжающих организаций – это тепло и свет в наших домах, вода в кране. Состояние городского хозяйства во многом зависит от ответственности каждого пользователя энергоресурсов. В этой ситуации стоить напомнить, что жилищно-коммунальные услуги – это не свалившееся с неба благо, а различные ресурсы и человеческий труд, которые должны оплачиваться!