Медицинские работники ОАО «Аэропорт Сургут» подтвердили высокую профессиональную квалификацию

В ноябре 2018 г. группа из состава медицинского персонала ОАО «Аэропорт Сургут» сдали экзамен и подтвердили обязательные квалификационные требования по специальности «Авиационная и космическая медицина». Занятия были организованы на базе авиационного учебного центра заместителем начальника центра Екатериной Адаменко. Месячный учебный цикл повышения квалификации проводился преподавателями кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ.

Профессор кафедры Иванов И.В. и доцент кафедры Джергения С.Л. с использованием видеоконференцсвязи прочитали обширный курс лекций по проблемам медицинского обеспечения в авиации. Особое внимание обращалось на порядок проведения медицинского контроля за состоянием здоровья летного персонала, а также врачебно-летной экспертизы, санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение авиационных полетов, медицинское обеспечение пассажиров воздушного транспорта. В ходе занятий излагались основы гигиены труда авиационных специалистов, в том числе принципы нормирования шума и вибрации в авиации, ионизирующих и электромагнитных излучений, применяемых в авиации, и мероприятий по защите от них.

Материал по избранным вопросам авиационной психологии напомнил медикам о профессионально важных качествах летчиков, штурманов, диспетчеров УВД и основам их профессионального отбора. Все полученные знания были направлены на повышение безопасности полетов и сохранение профессионального долголетия летного, инженерно-технического состава авиации, диспетчеров УВД и лиц руководства полетами.

В завершении на базе аэропорта профессор Иванов И.В. провел несколько семинарских занятий и отработку практических навыков по сердечно-лёгочной реанимации, принял экзамен. Все экзаменующиеся выступили с реферативными сообщениями по отдельным практическим аспектам их профессиональной медицинской деятельности, успешно прошли итоговое тестирование и собеседование. В заключительный день обучавшимся медикам были вручены Свидетельства о прохождении профессиональной образовательной программы повышения квалификации по авиационной и космической медицине.

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