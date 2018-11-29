Компания ПАО «Юнипро» - партнер фестиваля «Золотая маска»

На вопросы нашего корреспондента, ответила

Марина Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска», заслуженный работник культуры РФ.

1. Скажите, почему именно в Сургут привезли спектакли фестиваля?

В Сургут фестиваль «Золотая Маска» приезжает во второй раз, хотя первые гастроли состоялись довольно давно – в 2006 году. Поэтому сейчас это новое знакомство и с городом, и с сургутской публикой. В программе два московских спектакля: «Человек из ресторана» Театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина и «Пигмалион» Театра им. Вл. Маяковского. И там, и там играют выдающиеся актеры: Константин Райкин, Игорь Костолевский, Денис Суханов, Ольга Прокофьева и другие. Мы очень надеемся, что эти спектакли найдут сильный и искренний отклик в зрителях. Прием первого спектакля «Человек из ресторана» был очень теплым.





2. Как вы сотрудничаете с ПАО «Юнипро»? (в ХМАО-Югре филиал компании «Сургутская ГРЭС-2»

Для «Золотой Маски» очень важно иметь в регионах надежных партнеров, заинтересованных в развитии культуры, потому что без поддержки таких крупных компаний как «Юнипро» провести фестиваль довольно непросто. Мы дорожим новыми связями и стараемся развивать их так, чтобы результат этого общения удовлетворял всех участников.

«Золотая Маска» впервые сотрудничает с компанией «Юнипро» и для нас особенно ценно, что именно благодаря этому партнерству мы смогли приехать в Сургут спустя столько лет. Расширение географии – одна из приоритетных задач фестиваля. Каждый новый город, который появляется на карте «Золотой Маски», – это повод для радости, потому что, привозя спектакли из Москвы или Санкт-Петербурга в удаленные от центра города, мы стремимся к объединению театрального пространства. Региональные проекты «Золотой Маски» это не только гастроли, а настоящий культурный, творческий, профессиональный обмен. А для того, чтобы в полной мере развивать эту сферу, поддержка со стороны наших партнеров просто необходима.