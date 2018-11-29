16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,6342   EUR  75,8897  

Детей из Сургута отправят в космос

Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги и недолюбливает уроки астрономии в школе. Пора возвращать его на землю. А для этого нужно отправиться всей семьей в путешествие… в космос! 8 декабря в Сургуте откроется парк космических приключений «Космодрайв» и существует как минимум 5 причин, чтобы его посетить.

Причина первая. Наука бывает «прикольной»!

О суровых испытаниях космонавтов написано немало книг и снято множество фильмов. За последние три года на большие экраны вышла целая серия документальных, научно-популярных и фантастических блокбастеров об освоении космоса. Но подобное кино рассчитано больше на взрослую аудиторию. А вот как увлечь черными дырами, гравитационными силами и другими планетами юное поколение? Приводите его в космический парк «Космодрайв»: только здесь музей космической истории соседствует с квестами в виртуальной реальности и уникальными аттракционами, а космонавты с МКС лично рассказывают детям о еде из тюбиков и прогулках в невесомости.

Малыши точно останутся в восторге от комнаты с разноцветными ионизированными газами, бьющими в колбы словно маленькие молнии. А школьников ждет настоящий сюрприз: уменьшенная версия центрифуги – тренажера для летчиков и космонавтов. Крутиться в трех плоскостях обожают не только дети, но и взрослые.

Причина вторая. Познавательно-увлекательная

После космических «каруселей» можно и пару килограммов сбросить. Впрочем, это легко проверить на специальных весах. Главное – не ошибиться с планетой. Специальные весы установлены около каждой планеты Солнечной системы и позволяют точно узнать свой вес в этих мирах. На какой планете ваш вес будет экстремально маленьким или огромным? Узнаете только в «Космодрайве».

Но в парке можно не просто взвеситься, но и в реальности ощутить гравитацию иной планеты – Юпитера. Вес газового гиганта превышает земной в 317 раз! А значит и гравитация на ее поверхности совсем другая. Создатели проекта воспроизвели силу притяжения Юпитера и предлагают всем желающим совершить увлекательную прогулку по поверхности этой планеты.

Причина третья. Знакомство с новыми технологиями.

Для поклонников различных гаджетов космический парк предлагает не просто поиграть, а сделать это с научным уклоном. Например, пройти квест в виртуальной реальности и спасти планету, починить поломку на МКС. А еще - протестировать проектор XperiaTouch, благодаря которому можно играть на любом музыкальном инструменте в пространстве и тестировать массу интересных приложений для детского развития и творчества. Для каждого возраста, начиная с 2 лет, есть свои приключения.

А если в комнате «Вортекс» получится разобраться, как работает удивительная иллюзия, можно смело считать себя героем космических пространств.

Причина четвертая. Классные мастер-классы!

Не хочется уходить из парка с пустыми руками? Отправляйтесь в зону мастер-классов. Здесь за отдельную плату (от 150 до 350 рублей) вы создадите свою собственную вселенную в пробирке, придумаете шлем космонавта или нарисуете объемную игрушку с помощью 3d-ручки. Все, что было создано вашими руками, можно смело забирать домой на память.

Причина 5. И фото на память

В зимнем городе не так много мест, где можно сделать столько удивительных, забавных и таинственных фотографий и селфи. В «Космодрайве» есть как минимум 47 локаций для фото и столько же поводов отказаться от планшета в пользу художественных и научно-популярных книг о космосе.

Посещение космического парка – отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

«Космодрайв» откроется уже 8 декабря и будет работать до 8 января. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Все малыши до 4 лет проходят в «Космодрайв» бесплатно. Для детей до 14 лет и остальных гостей предусмотрены специальные скидки. Подробнее об этом можно прочитать здесь https://vk.com/topic-173643379_39299446

Подробнее:

Сайт https://космодрайв.рф

VKhttps://vk.com/kosmodrive_surgut

Телефон 8 (909) 042-33-15


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:17, просмотров: 252, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»
Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство
Надежда Макаренко 28 ноября в 15:36
1184 16
Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России

Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России
Колледж русской культуры им. Знаменского 27 ноября в 09:46
566 1
​Она была истинным патриотом России

​Она была истинным патриотом России
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии 27 ноября в 09:41
687 0
Нефтяная рулетка

Нефтяная рулетка
Гадаем, как повлияет падение цен на углеводороды на бюджет Югры
Артем Мазнев 26 ноября в 17:38
618 2
​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов
«К сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».
Анна Богдевич 26 ноября в 16:27
723 4
Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 26 ноября в 14:29
531 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута 26 ноября в 13:42
520 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 26 ноября в 12:16
427 0
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута 26 ноября в 12:11
405 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 25 ноября в 05:35
1254 4
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
924 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
1031 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
607 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
866 13
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
616 1
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
480 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика