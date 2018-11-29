Детей из Сургута отправят в космос

Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги и недолюбливает уроки астрономии в школе. Пора возвращать его на землю. А для этого нужно отправиться всей семьей в путешествие… в космос! 8 декабря в Сургуте откроется парк космических приключений «Космодрайв» и существует как минимум 5 причин, чтобы его посетить.

Причина первая. Наука бывает «прикольной»!

О суровых испытаниях космонавтов написано немало книг и снято множество фильмов. За последние три года на большие экраны вышла целая серия документальных, научно-популярных и фантастических блокбастеров об освоении космоса. Но подобное кино рассчитано больше на взрослую аудиторию. А вот как увлечь черными дырами, гравитационными силами и другими планетами юное поколение? Приводите его в космический парк «Космодрайв»: только здесь музей космической истории соседствует с квестами в виртуальной реальности и уникальными аттракционами, а космонавты с МКС лично рассказывают детям о еде из тюбиков и прогулках в невесомости.

Малыши точно останутся в восторге от комнаты с разноцветными ионизированными газами, бьющими в колбы словно маленькие молнии. А школьников ждет настоящий сюрприз: уменьшенная версия центрифуги – тренажера для летчиков и космонавтов. Крутиться в трех плоскостях обожают не только дети, но и взрослые.

Причина вторая. Познавательно-увлекательная

После космических «каруселей» можно и пару килограммов сбросить. Впрочем, это легко проверить на специальных весах. Главное – не ошибиться с планетой. Специальные весы установлены около каждой планеты Солнечной системы и позволяют точно узнать свой вес в этих мирах. На какой планете ваш вес будет экстремально маленьким или огромным? Узнаете только в «Космодрайве».

Но в парке можно не просто взвеситься, но и в реальности ощутить гравитацию иной планеты – Юпитера. Вес газового гиганта превышает земной в 317 раз! А значит и гравитация на ее поверхности совсем другая. Создатели проекта воспроизвели силу притяжения Юпитера и предлагают всем желающим совершить увлекательную прогулку по поверхности этой планеты.

Причина третья. Знакомство с новыми технологиями.

Для поклонников различных гаджетов космический парк предлагает не просто поиграть, а сделать это с научным уклоном. Например, пройти квест в виртуальной реальности и спасти планету, починить поломку на МКС. А еще - протестировать проектор XperiaTouch, благодаря которому можно играть на любом музыкальном инструменте в пространстве и тестировать массу интересных приложений для детского развития и творчества. Для каждого возраста, начиная с 2 лет, есть свои приключения.

А если в комнате «Вортекс» получится разобраться, как работает удивительная иллюзия, можно смело считать себя героем космических пространств.

Причина четвертая. Классные мастер-классы!

Не хочется уходить из парка с пустыми руками? Отправляйтесь в зону мастер-классов. Здесь за отдельную плату (от 150 до 350 рублей) вы создадите свою собственную вселенную в пробирке, придумаете шлем космонавта или нарисуете объемную игрушку с помощью 3d-ручки. Все, что было создано вашими руками, можно смело забирать домой на память.

Причина 5. И фото на память

В зимнем городе не так много мест, где можно сделать столько удивительных, забавных и таинственных фотографий и селфи. В «Космодрайве» есть как минимум 47 локаций для фото и столько же поводов отказаться от планшета в пользу художественных и научно-популярных книг о космосе.

Посещение космического парка – отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

«Космодрайв» откроется уже 8 декабря и будет работать до 8 января. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Все малыши до 4 лет проходят в «Космодрайв» бесплатно. Для детей до 14 лет и остальных гостей предусмотрены специальные скидки. Подробнее об этом можно прочитать здесь https://vk.com/topic-173643379_39299446

Подробнее:

Сайт https://космодрайв.рф

VKhttps://vk.com/kosmodrive_surgut

Телефон 8 (909) 042-33-15