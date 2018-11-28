​Команда Сургутской ГРЭС-2 стала призером в турнире по хоккею на валенках

В минувшее воскресенье в ледовом дворце спорта состоялось открытое первенство по хоккею на валенках среди команд энергетических и финансовых предприятий Сургута.

Хоккей на валенках – это скорее народная забава, а не спорт. Тем не менее, здесь есть и свои правила, и особенности. Попробовать свои силы в необычном турнире решили команды филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» ИНТЕР РАО, АО «Тюменьэнерго» ПАО «Россети» и сургутского отделения ПАО «Сбербанк».

Организаторы предусмотрели несколько матчей: два полуфинала, матч за третье место и финал.

В первой игре жребий свел команды «Сургутская ГРЭС-2» и «Тюменьэнерго». По итогам двух периодов встречи, сильнее оказалась сборная филиала ПАО «Юнипро», одержав победу со счетом 10:4

В другой игре, команда «Нижневартовская ГРЭС» обыграла «Сбербанк». Счет 6:2

В матче за третье место «Сбербанк» обыграл «Тюменьэнерго».

Ну а кульминацией турнира стала встреча энергетиков Сургута и Нижневартовского района. В упорной борьбе, сургутяне уступили 2:3.

По итогам турнира, были вручены не только командные, но и индивидуальные награды. Например, лучшим бомбардиром первенства стал директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» - Валерий Светушков.

Стоит отметить и болельщиков, которые, несмотря на морозное воскресенье, активно поддерживали участников игр.