​Газпромбанк рассказал о новом механизме финансирования строительства школ в Югре

27 ноября топ-менеджеры и специалисты Газпромбанка провели в Ханты-Мансийском автономном округе уникальный семинар по актуальным вопросам использования механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) при строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Мероприятие состоялось на площадке Сургутского государственного университета и собрало представителей органов государственной власти и бизнеса как самого ХМАО, так и соседних регионов. Среди присутствующих были представители различных муниципалитетов, включая главу Сургутского района Андрея Трубецкого, а также заместители губернатора Югры Всеволод Кольцов, Юрий Южаков и директор департамента экономического развития ХМАО Николай Милькис. Также в рамках семинара выступили Ирина Петрунина, директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения РФ, и Алексей Шаповалов, вице-президент издательства «Просвещение», с которым Газпромбанк в сентябре подписал соглашение о сотрудничестве в рамках ГЧП-проектов по строительству школ.

Использование механизма муниципально-частного партнерства позволяет упростить весь процесс и сделать многие инфраструктурные проекты привлекательнее для потенциальных инвесторов. Одним из самых удачных примеров является решение, которое предложил Газпромбанк. Речь идет о типовом соглашении о муниципально-частном партнерстве, одобренном правительством Югры в сентябре. Фактически, благодаря механизму, который был разработан в Газпромбанке, региональные власти смогут одновременно строить сразу несколько объектов образования за счет финансирования, привлеченного в Газпромбанке. Благодаря универсальному пакету документов, время на проектные работы уменьшится, что позволит вводить в строй больше школ за меньший срок. Подробнее о новом механизме сотрудники банка рассказали на специальном семинаре, прошедшем в СурГУ. На нем присутствовал и вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов, который объяснил, как можно использовать новый инструмент.

«Данная модель разрабатывалась в тесном сотрудничестве Газпромбанка и Фонда сотрудничества Югры. Есть разные инструменты для строительства социальных объектов и их применение зависит от особенностей каждого конкретного муниципалитета, – рассказывает Всеволод Кольцов. – Такая гибкость необходима для нашего округа, в котором есть разные города, районы и поселения со своими специфическими условиями. Механизм, предложенный Газпромбанком, потенциально является очень эффективной моделью создания социальной инфраструктуры».

К 2025 году во всех регионах России школы должны быть переведены на обучение в одну смену. В достижении этой цели новое решение Газпромбанка в сфере МЧП и ГЧП может показать себя с лучшей стороны, уверен вице-президент банка и начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Павел Бруссер.

«На сегодняшний день МЧП является одним из лучших способов привлечения инвестиций в подобного рода крупномасштабные инфраструктурные проекты. Мы рады видеть быстрый рост интереса к этим инструментам со стороны наиболее прогрессивных регионов и уверены, что Газпромбанк, как один из признанных лидеров рынка, всегда сможет предложить своим клиентам наиболее эффективные решения в этой сфере», – поделился Павел Бруссер.