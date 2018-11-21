​Горы, моря и летние поля

Выставка работ была организована в культурном центре «ПОРТ».

Помимо фоторабот в выставке принимали участие и дети сотрудников станции. Малыши участвовали в конкурсе детских рисунков «Путь Юнипро».

Всего на выставке было представлено порядка тридцати работ. Фотографии и рисунка, посетители культурного центра могли наблюдать в течении трех дней. Вход на выставку был свободным.

На открытии и закрытии выставки, был организован небольшой фуршет, а также выступление артистов вокального жанра.

Комиссия из представителей руководства и профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-2, подвела итоги конкурсов следующим образом. Первое место заняла веселая фоторабота, представителя цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами Сургутской ГРЭС-2 - Андрея Босого: «А говорили, что в номере тараканов не будет…». Второе место заняла фотография Александра Скрипченко – мастера цеха централизованного ремонта: «Счастье в простом». Третье место у Александра Реннера - котлотурбинный цех №1. Его фоторабота – с чемпионата мира по футболу, не оставила равнодушным жюри филиала ПАО «Юнипро».

В конкурсе детских рисунков первое место заняла Ульяна Бабкина, второй стала Кристина Комарова, ну а за третье место наградили Софью Иорх.

Благодарим всех коллег, принявших участие в фотоконкурсе и выставке рисунков.