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​Не только шахматы и скрипка

Чем занять ребенка, если обычные секции ему неинтересны

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

Дополнительное образование для детей, кружки, секции, участие в конкурсах и фестивалях — это отличная возможность для того, чтобы ребенок проводил времени интересно и с пользой.

Мы собрали ТОП-5 интересных бесплатных площадок, на которых дети Сургута и Сургутского района могут научиться новому, проявить себя в творчестве и спорте и просто увлекательно провести свободное время.

1. Проект «Поколение М»

«Поколение М» – творческий благотворительный проект МТС, в котором может принимать участие молодежь со всей России. По сути, это бесплатная онлайн-площадка, которая сочетает в себе и конкурсное, и образовательное начало. Ребята смотрят творческие мастер-классы на сайте, оценивают работы сверстников и участвуют в конкурсах. А результаты их работы может увидеть вся страна. Еще один важный нюанс – благотворительное начало проекта. Каждую онлайн-активность на сайте МТС конвертирует в рубли и переводит на лечение тяжелобольных детей.

Для каждого возраста – свой набор конкурсов. Детям от 6 до 10 лет предлагают читать стихи, делать поделки, рисовать любимых анимационных персонажей. Подростки до 14 лет могут записать исполнение песни, заняться робототехникой, фотографией, создавать модные эскизы одежды. А молодые люди, которые уже учатся в старших классах, проявляют себя в еще более сложных жанрах – от блоггинга до инструментальной музыки. В роли «звездных» кураторов проекта выступают такие известные всей России творческие деятели, как Вячеслав Зайцев, Полина Гагарина, Борис Грачевский.

Конечно, самое приятное в проекте – это не только возможность показать свое творчество всей стране, но и получить за это призы, которые могут открыть ребенку дверь в мир большого творчества. Чего стоит, например, приз в номинации для художников: работы самых талантливых ребят будут представлены на выставке в Третьяковской галерее. Чем не шанс заявить о себе в будущей профессии?

2. Детско-юношеский конноспортивный клуб

Клуб расположен в поселке Белый Яр, и имеет давнюю историю: в июне клуб отметил свое двадцатилетие. Огромным преимуществом конного спорта является то, что он «поздний». Это значит, что в него можно прийти и в 14, и в 20 лет. Для детей такой вид занятий — это, в первую очередь, воспитание духа, развитие моральных, этических и физических качеств, говорит директор клуба Наталья Сафонова: «Здесь всегда есть партнер – лошадь. Большое, сильное, красивое животное. С ним нужно научиться договариваться, это титанический труд».

Набор в секцию конного спорта ведется круглый год, а в сентябре просто происходит корректировка и формирование групп. Так что обратиться в клуб можно в любое время. Для того, чтобы приступить к занятиям, необходимо оформить страховку и пройти диспансеризацию, чтобы убедиться, что у ребенка нет противопоказаний для занятий конным спортом.

3. Детский технопарк «Кванториум»

Технопарк располагается на улице Мелик-Карамова, в жилом комплексе «Возрождение». Занятия здесь проводятся бесплатно за счет муниципалитета и сертификатов дополнительного образования. Для того, чтобы записать ребенка в Кванториум, нужно подать заявку на участие в конкурсном отборе. По словам директора центра Татьяны Андроник, «Кванториум» полностью укомплектован всем необходимым оборудованием:

«Всего у нас восемь квантумов(лаборатории – прим.ред.): Hi-Tech цех, энерджиквантум, IT и VR квантумы, нейроквантум, робоквантум, нано-биоквантум и промышленный дизайн».

Так что любой ребенок, которому интересна наука, сможет найти здесь для себя что-то подходящее.

4. Волонтерское агентство «Aventura»

Региональная общественная организация «Aventura» позволяет молодежи принять участие в заграничных волонтерских проектах на срок от недели до года, развить свои лингвистические и социальные навыки, а также изучить различные культуры и страны мира. «Участником может стать каждый! Мы также организуем волонтерские проекты на территории нашей страны. Участниками таких социальных проектов являются иностранные и российские волонтеры, направленные к нам от волонтерских организаций за рубежом. Наши социальные проекты имеют различные направления. Это может быть общественная работа, помощь в сфере экологии, воспитательно-образовательная программа и так далее. Одним из наших социальных направлений является организация мероприятия для воспитанников социального центра нашего региона», — сообщается на сайте общественной организации.

Волонтером можно стать, начиная с 13 лет.

5. Центр Физического Развития «Атлет»

С момента своего основания в 2014 году «Атлет» открыл двери для занятий более полутора тысяч детей. Свои задачи Центр обозначает так: «В последнее десятилетие, в связи с научно-техническим прогрессом, наблюдается глобальное снижение двигательной активности населения. Причем в большей степени опасности подвергается нуждающийся в двигательной активности и физической нагрузке развивающийся организм ребенка. Именно поэтому основной задачей ЦФР «Атлет» является привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом».

Занятия проводятся в более чем 25 муниципальных образовательных и общеобразовательных учреждениях Сургута. К работе привлечены более 30-ти тренеров: преподавателей по тхэквондо, гимнастике, хореографии и шахматам. Также филиалы «Атлета» расположены в Лянторе, Нефтеюганске, Нижнесортымском, Федоровском, на Белом Яру и в Лангепасе.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 18, комментариев: 0


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