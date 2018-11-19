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​Шашечки и ехать: выбираем лучшую службу заказа такси в Сургуте

Кто возит быстро, недорого и соблюдая правила дорожного движения

В вопросах собственного комфорта не хочется делать выбор между ценой и качеством. Заказывая такси, любой житель города задается вопросом из того самого знаменитого анекдота: шашечки ему или ехать. Корреспондент портала siapress.ru выяснил, можно ли, не жертвуя приятным обслуживанием и собственной безопасностью, кататься на такси в Сургуте.

Для эксперимента были выбраны городские службы, у которых есть электронные сервисы заказа (приложения). Тест проводился в обеденное время, когда не было зафиксировано повышенного спроса на автомобили, класс машины — «эконом». Испытательный маршрут проходит через центр города: отправной пункт — Ленина, 1 (университет СурГУ), место прибытия — Нефтеюганское шоссе, 1 (ТРЦ «Аура»).

«Яндекс.Такси»

Время назначения машины: менее минуты.

Ожидание прибытия: пять минут.

Стоимость заказа: 175 рублей.

Наличие комментария: можно оставить комментарий, который озвучивается водителю через динамик устройства.

Выбор класса автомобиля: «эконом»/«комфорт».

Примечания: есть функция «Показать водителю, где я», которая позволяет, находясь, например, в крупном торговом центре, уточнить геопозицию.

«Максим»

Время назначения машины: менее минуты.

Ожидание прибытия: три минуты.

Стоимость заказа: 160 рублей.

Наличие комментария: можно оставить не только сообщение, но и выбрать конкретное пожелание к заказу (прайс на каждую из дополнительных услуг указан).

Выбор класса автомобиля: «эконом»/«комфорт».

Примечания: при необходимости есть возможность заказа минивэна, грузовых автомобилей; автобусов и услуги «Трезвый водитель».

«НонСтоп»

Время назначения машины: около трех минут.

Ожидание прибытия: неизвестно — сервис показывает расстояние, на котором водитель находится от заказчика. В моем случае машина была почти в двух километрах от отправного пункта, а это около 10 минут ожидания.

Стоимость заказа: 160 рублей.

Наличие комментария: можно оставить не только сообщение, но и выбрать конкретное пожелание к заказу (прайс на каждую из дополнительных услуг указан).

Выбор класса автомобиля: «эконом»/«комфорт».

Примечания: есть функция избранных заказов, а также бонусная система — за каждую поездку начисляется пять рублей, которыми можно оплатить следующие поездки.

«inDriver»

Время назначения машины: менее минуты.

Ожидание прибытия: пять минут.

Стоимость заказа: 130 рублей. Большим преимуществом является возможность самому указать стоимость поездки. Мой заказ с ценой 130 рублей был взят моментально, так что можно было указать цену и меньше.

Наличие комментария: есть возможность задать опции поездки: микроавтобус или детское кресло. В дополнительном комментарии можно указать необходимость перевозки животного, дополнительного багажа или заказать почасовую поездку.

Выбор класса автомобиля: можно самостоятельно выбрать марку и модель машины из предложенных вариантов.

Примечания: через приложение в дополнительных разделах можно заказать грузовое такси, а также междугородние поездки.

По итогу эксперимента свое предпочтение отдаю сервису «inDriver». Удобный интерфейс и оперативная обратная связь со службой поддержки с помощью чата. К тому же можно увидеть фото водителя и выбрать модель машины, на которой поедешь. Кроме того, большой плюс лично для меня — это цена. У «inDriver» — самые низкие цены в городе.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 334, комментариев: 3


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Комментарии:
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 13:12
Добавьте инфо по Автолиге
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:21
Лифехак: Поставьте в телефон приложение ГетТакси и Ятакси будет ставить цену меньше. Канкуренсия
Евгений Шепелев Швондер
не нравится
Сегодня в 15:03
У меня их 4 было, что не помешало Яндексу ставить цену выше всех, особенно в вечернее время

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