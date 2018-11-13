​В Югре наградили победителей ENES-2018

Как будет развиваться городская среда в нашем округе, скоро будет решать уполномоченный орган – в Ханты-Мансийске сейчас ведется подготовительная работа по созданию Центра компетенции и экспертного совета по вопросам реализации на территории Югры приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.

Об этом объявил исполнительный директор Центра энергосбережения Югры Эдуард Кинцле на площадке прошедшего в окружной столице регионального форума «Городская среда – стратегический вектор развития».

«Создание Центра направлено, прежде всего, на объединение профессиональных компетенций в сфере благоустройства. Основной проблемой при реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды стало отсутствие полноценной коммуникационной площадки, единого центра для организации взаимодействия всех участников приоритетного проекта, включая представителей общественности и граждан. И сегодня наша основная задача – привлечь высококвалифицированных специалистов в сфере строительства и архитектуры, урбанистики и дизайна для эффективного использования их знаний и опыта при разработке и экспертизе дизайн-проектов благоустройства. Центр компетенций должен стать таким объединяющим звеном, площадкой для диалога между профессиональным сообществом и гражданами для аккумулирования лучших решений в сфере благоустройства и их тиражирования на территории региона. Итогом деятельности Центра должны стать реализованные проекты благоустройства, которые изменят облик наших городов и создадут действительно комфортную городскую среду», - прокомментировал Эдуард Кинцле.

Несмотря на набирающий ход федеральный проект по благоустройству городов, который будет определять развитие российских городов в ближайшие несколько лет, тренд на энергосбережение не потеряет свою актуальность. Лучшее тому подтверждение – проекты конкурсантов, представленные на конкурс лучших проектов в области энергосбережения и

энергоэффективности ENES-2018. Среди победителей две известные сургутские компании – «Сибпромстрой» и «СветоДизайн».

«На площадке Форума большое внимание было уделено вопросам создания комфортной световой среды на территории округа с применением современных технологий по системе «умный город», - рассказал Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «СветоДизайн». – Для Югры внедрение подобных систем несомненно станет важным шагом в развитии городской среды. Наша команда уже профессионально состоялась в сфере энергоэффективных технологий, чтобы масштабировать свой опыт на проекты по комплексному благоустройству городских пространств. Поэтому, мы, со своей стороны, намерены оказать активное содействие реализации федеральной программы на территории Югры совместно с окружным Центром компетенций».

Сургут сегодня можно без преувеличения назвать одним из лидеров среди окружных городов по развитию комфортной городской среды. Несмотря на отсутствие набережной зоны, появление которой в городе пока так и остается на уровне разговоров, с другими составляющими федерального проекта – благоустройством дворов, парков и их световым оснащением - город справляется.

Наряду с трехуровневой системой освещения ЖК «Возрождение», занявшего первое место в своей номинации в этом году, скоро в городе появится не имеющий аналогов в Югре 25-тиэтажный жилой дом с интерактивной системой освещения, а также запланирована реализация ряда крупных проектов по комплексному благоустройству городской среды - парка в пос. Барсово и набережной зоны в пос. Дорожный.