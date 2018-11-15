​Будни российского Форекса: прибыли чередуются с убытками

Проект «Арт-трейдинг» стартовал пару месяцев назад и уже успел привлечь внимание публики. Пришло время подвести очередные промежуточные итоги. Напомним, «Арт-трейдинг» начинался, чтобы доказать: финансовые рынки вполне доступны для обычного человека. Не банкира, не биржевика, не миллиардера. Что на финансовых рынках можно стабильно зарабатывать и даже жить на эти деньги. И зарабатывать можно в открытую, публично, в прямом эфире.

Финансовый журналист Яр Арт торгует на финансовых рынках, в том числе — на российском Форексе. Конечно, сам по себе Форекс — глобальный рынок, не принадлежащий ни одной стране, но всё-таки каждый участник рынка действует в какой-то юрисдикции. В нашем случае — российской. То есть Ян торгует в России, по российским законам, через лицензированного российского форекс-дилера на российской торговой платформе.

Пока что получается. Ключевой момент в проекте — открытость. Ян Арт не пытается заинтриговать зрителей или изобразить из себя недоступного финансового гуру. Напротив — всё очень буднично и просто: вот такие у нас были сделки, вот эти принесли прибыль, а эти — убытки, торговые идеи на следующую неделю у нас будут такие-то и вот почему…

Но если бы Ян ограничивался этим, то проект бы не состоялся. Тогда бы это мало чем отличалось от привычного формата «аналитик/эксперт хвастается, как он такой умный заработал кучу денег». Но в данном случае речь не идёт о рекламе себя как эксперта, продвижении платформы и т. п. Ян честно рассказывает о важных нюансах подготовки к трейдингу. Теоретических и психологических. О том, как воспринимать убытки и прибыли, как управлять капиталом. Ведь трейдинг — это гораздо больше, чем открытие и закрытие сделки. Так же как дом — больше чем фасад. Нужен фундамент, крыша, коммуникации… в трейдинге всё то же самое — желательно многое узнать и многое сделать ещё до начала торговли. Тогда она будет прибыльной.

От теории к практике

С момента старта «Арт-трейдинг» набрал неплохие обороты. За это время прибыль от торговли на российском рынке Форекс в российской юрисдикции составила порядка 13%. Весьма неплохой результат, особенно учитывая, что Ян работает маленькими объёмами и большую часть денег просто держит на счету, не используя в торговле.

На этом, кстати, стоит остановиться отдельно. Фундаментальный анализ рынка, свежие торговые идеи, оригинальные стратегии — всё это будет бесполезно, если не придерживаться элементарных правил управления капиталом. Риски должны быть небольшими, чтобы даже серия (не одна, не две, а серия!) неудачных сделок не поставила крест на торговле раньше времени.

Собственно, именно такой подход позволил проекту спокойно пережить просадку на предыдущей неделе. Просадку, которая не планировалась (никто не хочет нести убытки), но ожидалась. Даже очень длинные серии удачных сделок однажды прерываются, это неизбежно. Главное — быть к этому готовым. А поскольку Ян был готов, убытки получилось вовремя купировать без особого ущерба для депозита, а затем «перейти в контрнаступление» и отыграть понесённые потери. Важный урок.

Продолжение следует

Проект продолжается, более того — он планируется бессрочным. В конце концов, одна из целей проекта — не просто торговать на финансовых рынках, а жить на эти доходы. Соответственно, Ян Арт предельно мотивирован торговать прибыльно и аккуратно (чтобы хватило надолго, в идеале на годы). А у зрителей, в свою очередь, есть интерес у Яна поучиться. Потому что другой такой возможности банально нет — проект уникален на российском рынке. Следите за новостями и учитесь зарабатывать, за вас это не сделает никто.