Допрос в налоговой. Как спасти нервы и миллионы

О том, как вести себя на встрече с налоговыми органами рассказывает руководитель компании «СибирьФинТраст» Кузнецова Лариса.

Уже более 10 лет мы консультируем по налогам и ведём бухгалтерскую отчётность десятков компаний в Сургуте и ХМАО. Грустно видеть, как некоторые предприниматели обращаются к нам за «спасательной операцией», когда пациент уже «скорее мёртв, чем жив». Поэтому хочу сообщить бизнесменам важнейшие моменты, которые позволят им избежать катастрофы в любимом деле.

По нашему опыту сопровождения допросов в налоговой знаю, что приглашают туда обычно именно директора компании. Самая распространенная причина вызова на допрос или дачу пояснений - это предоставление информации о контрагентах и деталях сделки. Не прийти или отправить вместо себя бухгалтера или юриста нельзя (грозит административная ответственность), с ними просто не будут разговаривать. Хотя аргументированно перенести встречу можно.

Конечно, руководитель может прийти и без подготовки и мужественно отбиваться от тех, кто уже вооружен вескими поводами для предъявления обвинения. Но если до этой встречи посоветоваться с налоговыми консультантами, то переговоры пройдут увереннее, комфортнее и безопаснее. Руководитель будет подготовлен к любому повороту беседы и уверен в себе и своих показаниях.

К сожалению, во время таких допросов презумпция невиновности практически не работает и приглашенному приходится доказывать свою невиновность, что не так легко сделать в российских надзорных органах. Ведь по факту налоговые органы уже собрали информацию для предъявления обвинения и собираются всего лишь выполнить обязательный порядок уведомления вас об этом.

Итогом таких встреч обычно является либо признание ошибки/вины и согласие руководителя на уплату налогов, либо отсрочка для подготовки дополнительной разъясняющей документации.

В нашей практике были случаи, когда мы помогали восстановить нужные документы, переписку, обосновать расходы и тем самым "спасти" компанию от излишних выплат. Когда точно знаешь все аргументы налоговых органов, подготовка контраргументов всего лишь вопрос времени.

Многие интернет-банки сейчас предлагают бизнесу удобные инструменты оценки рисков по характеристике контрагентов. К сожалению, "зеленый свет" в такой программе не будет являться оправданием работы с неблагонадежным контрагентом для налоговых органов.

Согласно закону компании должны проявлять "должную предусмотрительность" в проверке контрагента. Но чёткие критерии такой проверки, а значит и существенная часть доказательной базы, законодательством не предусмотрены. Неоднократно мы помогали бизнесу выигрывать в этом неравном споре по вполне легитимным основаниям. Эта весьма тонкая «крючкотворная» игра бумаг, но она спасает миллионы.

Моё пожелание предпринимателям для «профилактики» таких проблем – это заблаговременная забота о своей компании в части сбора и хранения документов. Необходимо хранить электронную переписку, тщательно собирать необходимую документацию по контрагентам и быть готовым не к допросам, а к консультациям со специалистами на вашей стороне!

Морально подготовьтесь к встрече с инспекторами. Подробно рассказывать о деятельности вашей организации вы не обязаны.Отвечайте только на поставленный вопрос – максимально кратко и без пространных пояснений. Важно не сообщить случайно инспектору сведения, которые станут поводом для выездной налоговой проверки. Зачем вам доначисление налогов, пеней, штрафов, судебные споры?

Если вопрос требует описания, отвечайте как можно более лаконично. Каждое слово стоит как следует обдумать. Ведь вы не ограничены во времени на ответы. Настройте себя на неторопливый темп и приучайте инспектора к неспешному ведению разговора. Вам торопиться некуда. Отвечайте даже на самые простые вопросы размеренно и неторопливо. Отделаться фразой «Я ничего не знаю» и попрощаться, к сожалению, не получится.

Как правило, никаких фактов того, что контрагент является однодневкой или недобросовестным налогоплательщиком, инспекторы не предъявляют. А предположения мы разбиваем сильными контраргументами и идеальной (даже восстановленной) документацией.

В ходе разговора инспекторы составляют протокол. В нем они фиксируют заданные вам вопросы и ваши ответы. По завершении беседы попросите дать вам ознакомиться с написанным. Внимательно прочитайте каждую страницу текста протокола. Если что-то не так, просите переписать либо укажите в конце, с какой строкой на какой именно странице вы не согласны. Подпись лучше ставить не только в конце протокола, но и на каждом листке. С 2018 года законодательство утвердило возможность брать копию протокола. Если с вами кто-то будет присутствовать на допросе (бухгалтер, налоговый консультант, адвокат) ему необходимо иметь при себе доверенность с печатью и подписью. Даже при вашем согласии он не будет допущен без доверенности.

Ну и наконец, волноваться во время беседы вам не стоит. На вопрос: «Почему вы так волнуетесь?» честно ответьте, что вам не по себе, поскольку вы впервые находитесь в такой ситуации.

14 ноября мы проведем просветительскую встречу с предпринимателями о поведении на допросе, дроблении бизнеса, а также вполне легитимных способах оптимизации налоговых выплат. Если вам интересно лично задать свои вопросы и обсудить конкретные проблемные точки, регистрируйтесь на встречу (фио) по телефону: +7912-816-53-25