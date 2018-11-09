Звонки по скайпу, видеоигры, кино в Full HD

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Какая скорость интернета вам действительно нужна. Инструкция

​Фото: архив 66.RU
​Фото: архив 66.RU

Любой юзер знает, что для просмотра фильмов, серфинга по сайтам и онлайн-игр нужна хорошая скорость интернет-подключения. Разбираемся, как посчитать, сколько мегабит в секунду необходимо, чтобы все не грузилось мучительно долго, или, наоборот, не переплачивать лишнее.

Пропускную способность интернета принято называть «скорость». Она исчисляется в битах, которые проходят по каналу за секунду. Биты обозначаются маленькой буквой «б». Объемы данных исчисляются байтами, которые обозначают большой «Б». Разница не только в написании буквы, но и в размере — байт состоит из 8 бит.

Чтобы вычислить время скачивания фильма (1400 мБ), нужно поделить скорость подключения к сети (например, 80 Мбит/с) на 8. Затем считаем и получаем, что на скачивание фильма уйдет 14 минут. Если не обращать внимания на написание буквы, цифра будет совсем другая — 18 секунд.

На практике этот показатель будет ниже. Причины две. Первая — в том, что лимитировать скорость может сам владелец сайта, с которого вы скачиваете или загружаете файл. Если он устанавливает ограничение, к примеру, 10 Мбит/сек, то быстрее скачать что-либо — просто не получится.

Вторая — в том, что некоторые провайдеры указывают максимально допустимую скорость, а не реальную. Реальная же может ухудшаться из-за загруженности сети провайдера, погоды или устаревшей аппаратуры пользователей. Это похоже на то, как навигатор рассчитывает время в пути, не учитывая пробки или ямы на дороге, из-за которых вы вынуждены сбросить скорость.

С данными происходит то же самое. На скорость влияет не только время суток, расстояние до сервера и количество гаджетов, подключенных к одному роутеру, но и то, какие сети проложены до вашей квартиры. Возможные варианты — кабель, по которому информация передается со скоростью до 100 Мб/сек, оптоволокно или GPon со скоростью до 1 Гб/сек. Этого хватит и на онлайн-игры с двух устройств одновременно вместе со стримами, и на онлайн-просмотр фильма с третьего гаджета.

Наиболее продвинутая технология — GPon. Она предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Помимо высоких скоростей GPon дает еще ряд преимуществ. Например, надежность подключения — выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не скажется на работе остальных, так как предусмотрена система резервирования. Более того — эта технология дает возможность наращивать узлы сети и их пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

Для разных действий в интернете нужна разная скорость. Если от роутера работает несколько устройств, с одного из которых скачивают фильмы, с другого играют в онлайн-игры, а с третьего просматривают страницы соцсетей, для расчета необходимой скорости нужно суммировать все цифры. Вот приблизительные данные для расчетов:

Серфинг. Если вы хотите ползать по страницам друзей и знакомых во «ВКонтакте», читать новости, мониторить ленту Facebook или узнавать о событиях в школе из чата в WhatsApp — достаточно будет скорости 2 Мбит/с.

Видеосвязь. Тем, кто любит поболтать с бабушкой из Краснодара или с подружкой из Израиля по видеозвонку в Skype, понадобится скорость не менее 5 Мбит/с.

Фильмы. Тут все зависит от их качества. Для просмотра видео в качестве HD хватит 30 Мбит/с, для Full HD — 60 Мбит/с. Если у вас есть возможность смотреть видео 4К, то скорость должна быть не меньше 100 Мбит/с.

Игры. Для популярных игр типа Dota, GTA и World of Tanks хватит скорости в 512 кбит/сек (0,5 Мбит/с), если пользоваться голосовым чатом — в два раза больше. Не так много. Потому что для онлайн-игр важнее пинг — время, за которое сигнал идет от вас до игрового сервера и обратно. Чем меньше пинг, тем меньше задержка в игре.

— Специально для любителей игр «Ростелеком» совместно с разработчиками создал тариф «Игровой», в стоимость которого уже включены внутриигровые подарки за подключение и ежедневные бонусы абонентам в играх Blade & Soul, Lineage 2, AION, Point Blank и Warface, а также World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Еще одна отличительная особенность тарифа — низкий пинг и высокая скорость передачи данных.

Чтобы подобрать тариф, сопоставьте те действия, которые выполняете в интернете, со скоростью, которая для этого требуется. Возможно, вам вполне достаточно 50 Мбит/с, а возможно, и 200 Мбит/с окажется мало. Только не забудьте суммировать интернет-активности всех домочадцев со всех гаджетов, подключенных к одной локальной сети.

Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» дает возможность абонентам одновременно скачивать файлы, смотреть фильмы и сериалы в HD-качестве, играть в онлайн-игры.

Кроме того, пользователям обновленной сети доступны инновационные сервисы. Интерактивное телевидение позволяет смотреть сотни каналов, записывать любимые передачи, а дополнительные услуги предоставляют широкий спектр возможностей управления. «Умный дом» обеспечивает комплексную защиту недвижимости. Удаленный доступ и настраиваемые сценарии управления дают возможность выбрать оптимальные для пользователя режимы работы.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 139, комментариев: 0


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