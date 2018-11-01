​Полёт нормальный!

Нарядные дамы в бусах деловито усаживаются в актовом зале, а седые джентльмены шумно здороваются друг с другом. Ветераны ОАО «Аэропорт Сургут» в очередной раз собираются на общем празднике, организованном предприятием. По всему зданию Городской социальной службы витают заманчивые запахи еды, а в коридоре то и дело мелькают пестрые концертные наряды готовящихся к выступлению артистов.

О социальной ответственности

«Посмотрите, какие столы у нас! Откуда? Спасибо генеральному директору за его старания», — делится председатель Совета ветеранов ОАО «Аэропорт Сургут» Людмила Толокнова. Социальная ответственность — не пустые слова для руководства воздушной гавани нашего города. Благодаря ему, на протяжении долгих лет раз в квартал пенсионеры предприятия собираются в стенах соцслужбы, чтобы отметить важные даты, обменяться новостями, поздравить друг друга с юбилеями, решить проблемные вопросы и, наконец, просто развлечься.

«Знаете, в этом году нас уже 431 пассажир!» — рассказывает Людмила Федоровна о пенсионерах аэропорта. Смеясь, она мгновенно исправляется: «Ой, то есть 431 человек».

Что и говорить, профессия накладывает на своего носителя неизгладимый отпечаток. А как иначе?

По словам председателя, некоторые ветераны буквально «открыли и закрыли трудовую книжку», отработав в аэропорту 43 года.

«Я считаю, что с уважением надо относиться к этим людям», — говорит Людмила Толокнова. А ведь она сама трудилась в воздушной обители аж с 1965 года, придя на службу совсем молодой девчонкой.

«У нас была полувоенная дисциплина»…

«Ушла на пенсию 15 лет назад, а как все изменилось! — размышляет Людмила Федоровна. — Вокзал-то тогда был южного проекта.

Такие стекла были, что зимой писали химическим карандашом, потому что паста замерзала, а считали на счетах… У нас была полувоенная дисциплин. Всегда форма: пиджак, галстук, юбка, рубашка. А сейчас посмотришь: все в туфельках, в костюмчиках. Любо-мило! Сравните, как мы работали, и в каких условиях сейчас трудятся».

Лидерство как призвание

Сейчас бывший начальник аэровокзала Людмила Толокнова состоит в Президиуме городского совета и в общественном комитете, активно участвует в проектах администрации города, сопредседательствует в городской соцслужбе, занимается акцией «Аллея Славы» и массой других полезных дел. Как же она все успевает?

«А иначе как жить? — объясняет Людмила Федоровна. — Мне некогда ходить по больницам! Да, я болею, но когда ты общаешься, то забываешь обо всех болезнях».

Без ложной скромности, Людмила Толокнова — настоящий лидер Совета ветеранов аэропорта.

«Без нее никто никакой инициативы не поддержит! Кандидатов таких больше нет. Дай бог здоровья нашей Людмиле Федоровне!» — восхищается один из гостей мероприятия, пенсионер Владимир Широков. Ветеранское движение ему по нраву. «Дело житейское, хорошее. Мы тут куражим! — шутит Владимир Петрович. — А вообще, я играю на гармошке и маленько на гитаре. Поем тут…Знаете, приятно, что не забывают!»

На фото: Людмила Толокнова и Владимир Широков

Не забывают и помогают

Не забывать и помогать — девиз Совета ветеранов ОАО «Аэропорт Сургут». И на каждой встрече — будь то празднование 8 Марта или Нового года — непременно проходит обсуждение итогов за три месяца. Нынешний сбор — не исключение.

Так, говоря о результатах проделанной социальной работы, Людмила Толокнова отмечает: в августе работники отпраздновали День воздушного флота, и что очень приятно — женщинам-ветеранам подарили цветы. Кроме того, пенсионеры посещали бесплатные кинопоказы и отлично отдохнули на природе.

Однако жизнь состоит не только из развлечений, и председатель по пунктам перечисляет, кому, на какие нужды и в каком размере в минувшие три месяца была перечислена финансовая помощь.

Людмила Федоровна делает отдельный акцент на том, что все вопросы социального характера решаются по мере их поступления: «Что я могу сделать — я делаю. А если что-то не могу решить сама, то обращаюсь за помощью к начальнику Управления соцслужбы по Сургуту и Сургутскому району Елене Валерьевне Соколовой! Никто еще не ушел без ее ответа и не остался без подсказки».

Начальник Управления соцслужбы Елена Соколова выразила признательность председателю Совета ветеранов ОАО «Аэропорт Сургут» Людмиле Толокновой за сотрудничество и вручила благодарственную грамоту

Не пожилые, а мудрые!

В этот день поздравить ветеранов с праздником пришли депутаты, представители руководства аэропорта и сотрудники госслужб.

Кстати, верная помощница пенсионеров Елена Соколова сегодня тоже в зале.

«Наконец-то в очередной раз появился повод встретиться с вами, увидеть ваши прекрасные лица и улыбки, — говорит начальник соцслужбы. — Что значит слово «пожилой»? Это просто период времени. Вот бывают люди гораздо моложе, но уже пожилые! А бывают такие, как Людмила Федоровна, — всегда молодые».

А вот руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Роман Северчуков вообще предлагает называть День пожилого человека не иначе, как днем мудрости, а младшему поколению желает поучиться жизнелюбию и энергичности у старшего.

«Правильно!» — хором соглашаются зрители.

Председатель молодежного движения ОАО «Аэропорт Сургут» Юлия Клочкова, подхватив начинание предыдущего оратора и поздравив собравшихся с Днем мудрости, просит этой самой мудростью обязательно делиться с молодыми людьми, которые сейчас работают на предприятии.

Заместитель начальника Управления пенсионного фонда Татьяна Тюшнякова в свою очередь делится мудростью с самими героями праздника: она доходчиво объясняет собравшимся все последние нововведения в области пенсионной сферы.

Исполняющий обязанности председателя Думы города Артем Кириленко во время приветственного слова отмечает, что он очень дорожит такими встречами, ведь они позволяют отдать дань уважения трудовой деятельности пенсионеров и работе на благо города. Кроме того, депутат припоминает, что когда-то присутствующих ветеранов, возможно, поздравлял еще его знаменитый дедушка — Петр Александрович Мунарев.

На пенсии — веселиться!

«Примечательно, что этот день празднуется осенью, — говорит о Дне пожилого человека замдиректора по административно-правовой работе ОАО «Аэропорт Сургут» Наталья Окунева. — Это время, когда уже выпал снег, и все свободны от уборки в саду и огороде, от работы на даче. Остается больше времени побыть с внуками, отдохнуть, посетить все мероприятия».

Действительно, пенсия — не повод отказываться от веселья, а наоборот — лучшее время, чтобы ему предаваться. С высоты птичьего полета и прожитых лет!

Недаром для гостей, помимо вкусных столов, сегодня приготовлена развлекательная программа, в рамках которой, например, школьница Милена Мамаева радует гостей эффектным восточным танцем, представители молодежного движения — песнями, а хор «Родные напевы» — целым концертом из любимых мелодий и волшебными яркими костюмами.

«Никогда не думала, что постарею, но в душе я всю жизнь молодая, — говорит Людмила Толокнова. — Столько энергии! Хочется столько добра людям сделать!» И она делает.