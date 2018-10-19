​Мой доступный интернет: 5 хаков, как сэкономить на связи

Жители Сургута активно ищут способы, как снизить затраты семейного бюджета. Отказывать себе в хорошей еде, веселом досуге и качественной одежде, конечно, не очень приятно. А вот на связи вполне можно сэкономить приличные средства.

«СИА-ПРЕСС» подобрал несколько способов, как снизить затраты на интернет, ТВ и «мобилу» для всей семьи, на примере одного из самых популярных операторов связи в Югре – МТС. Оказывается, можно не только сэкономить, но и получить денежные бонусы, подарки и даже вообще не платить за связь.

1. Звонить всем членам семьи можно без ограничений.

Сейчас на всех тарифах МТС действуют схожие условия: в основе – безлимитные звонки на звонки внутри сети. А с отменой роуминга, звонить близким можно в любую часть России на тех же условиях, что и в Югре. Перевести на одного оператора для экономии затрат есть смысл всех членов семьи – родителей, детей, бабушек и дедушек.

2. За мобильный и домашний интернет можно платить вместе и дешевле.

Если вы пользуетесь и домашним, и мобильным интернетом, обратите внимание на новые сервисы. Новый тренд – это конвергент. По сути, за этим названием скрывается единый тариф, в рамках которого вы платите за все виды интернета по одному счету. Это удобно: не нужно держать в памяти сразу несколько счетов на оплату. Плюс дешевле: если по отдельности, ТВ и связь стоят не менее 1000 рублей в месяц, то за комплекс – 740 рублей. Предложение новое, действует с 25 сентября.

3. Действует скидка при автоплатежах.

Это избавит вас от необходимости ежемесячно сталкиваться с тем, что интернет не работает, и вам нужно срочно искать логин и пароль от личного кабинета или бежать в ближайший банкомат, чтобы пополнить баланс. МТС за подключение автоплатежа каждый месяц дает скидку в 10%: отключить его можно в любое время.

4. Кэшбек позволит вообще не платить на связь.

Начать радоваться SMS о списании средств достаточно сложно, но переносить неприятные «дзынь» гораздо легче, когда осознаешь, что эти деньги частично возвращаются. Программа «МТС Cashback» позволит, например, маме совершать привычные траты в интернет-магазинах, сервисах доставки еды и продуктов и получать процент от этих сумм себе на счёт мобильного телефона. С такой опцией возможно не платить за связь вообще — кэшбэк покрывает до 100 % трат на связь. В партнёрах программы — популярные «М.Видео», Booking.com, «Иль де Ботэ», «Спортмастер» и многие другие. Кэшбэк может составлять до 20 %.

5. Деньги за домашнее ТВ возвращаются на баланс мобильного.

Ещё один способ экономить — возвращать деньги за услуги домашнего или спутникового ТВ, домашнего или мобильного интернета на счёт мобильного. Если МТС у вас не только в смартфоне — просто зарегистрируйтесь в программе «20 % возвращается» и сможете получать 20 % от суммы, потраченной на папин любимый телевизор или дочкин айпад, для оплаты своего мобильного счёта.