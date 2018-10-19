Абоненты Tele2 в ХМАО стали качать больше

На 20 процентов увеличилось количество абонентов, использующих 4G устройства в Югре с начала 2018 года. Среднее потребление интернет трафика только в сети Tele2 выросло на 47 процентов. Такие данные привел директор ханты-мансийского филиала Tele2 Максим Иконников.

По его словам, самыми активными пользователями в округе стали жители Сургута. Также в топ-5 по потребляемому трафику вошли такие города, как Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Когалым и Нягань.

«Югра растет гораздо быстрее, чем остальная территория страны. Это видно по проникновению, как устройств, так и услуг, а также по динамике подключения новых абонентов. Проникновение 4G-устройств в ХМАО на десять процентов выше, чем в среднем по России», – рассказал представитель компании.

Для того, чтобы новые абоненты не испытывали проблем со связью, в 2018 году оператор планирует увеличить покрытие сети LTE в полтора раза.

«Потребление растет быстрее, чем развиваются сети. Если сети растут согласно инвестиционным планам, то потребление зависит исключительно от желания пользователей. Чтобы решить эту проблему мы применяем технику рефарминга. Часть частот, которые мы ранее использовали для услуг 2G, сейчас используется под LTE (4G)», – заявил Иконников.

Еще одной особенностью Tele2 в Югре является, то что здесь вообще не используются 3G сети.

«В ХМАО у нас никогда не было частот третьего поколения связи. Мы сразу прыгнули в четвертое поколение и там, где наши коллеги по цеху строят покрытие 3G, мы сразу запускаем 4G», – пояснил директор филиала.

Кстати, c 2017 года оператор Tele2 полностью пересмотрел свою политику и дополнил модель дискаунтера. Сейчас компания является одним из основных новаторов, и запускает такие продукты, которые копируют остальные.

«Яркими примером является запуск возможности переноса остатков в январе 2017 года. Когда мы увидели резко негативную реакцию клиентов на то, что их остатки по итогам месяца сгорают, было принято решение сохранять эти остатки.

В следствие такого решения у многих пользователей остатки начали накапливаться. Для того, чтобы они были задействованы, компания запустила новый продукт – возможность конвертации минут в гигабайты и наоборот», – рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Югре Сергей Неумолотов.

По итогам встречи Максим Иконников рассказал журналистам, что же означают «Другие правила»: «Для нас это, во-первых, быть на позиции клиента. Мы понимаем, чтобы клиент тебя любил, надо создать наиболее комфортные условия. Второе, услуги должны стоить адекватных денег. Третье, это высококлассный сервис – высокий уровень поддержки и консультаций».