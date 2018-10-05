Артем Девятков: «Программа «Обеспеченный студент» позволяет небольшими ежемесячными взносами накопить необходимую сумму на обучение ребенка»

Что больше всего волнует каждого взрослого человека — родителя? Конечно, дети и их счастливое будущее. Отличным залогом успешной жизни ребенка может стать качественное образование. Компания «Вита-страхование», являющаяся одним из стабильных лидеров среди лайфовых компаний на рынке ХМАО вот уже более 14 лет, предлагает уникальную программу накопительного страхования «Обеспеченный студент», которая дает родителям возможность накопить средства на обучение ребенка в университете. Об условиях и преимуществах этой программы рассказал заместитель генерального директора компании «Вита-страхование» Артем Девятков.

— Какие возможности дает программа «Обеспеченный студент»?

— В каждой семье, где есть ребенок, родители рано или поздно начинают задумываться о получении им высшего образования. Безусловно, все дети стараются учиться хорошо, но даже для отличников во многих вузах на бюджетное отделение большой конкурс. По статистике, 87,5 % поступающих учатся на договорной, платной основе. А сегодня платное образование зачастую сопряжено с большими расходами. Программа «Обеспеченный студент» позволяет небольшими ежемесячными взносами накопить необходимую сумму на обучение и освободиться от тревог по поводу финансовой возможности оплаты обучения в будущем.

— То есть, это некая «кубышка», куда родители просто откладывают деньги на будущее?

— Не только. Программа обладает рядом преимуществ. Во-первых, получение гарантированного дохода. Далее — возврат НДФЛ. Ежегодно программа позволяет получить 13% налогового вычета — до 15 600 рублей. Также программа обладает юридической защитой взносов, т. е. взносы не конфискуются, не подлежат изъятию и не делятся при разводе.

— Так как речь идет о накопительном страховании, расскажите, какие страховые риски предусматривает данная программа?

— Все мы понимаем, что в течение нескольких лет, на которые заключен договор, может произойти что угодно… Поэтому программа «Обеспеченный студент» включает в себя несколько рисков, позволяющих обеспечить страховой защитой и ребенка, и родителя-страхователя.

В случае внезапного ухода из жизни родителя, страховая компания самостоятельно вносит средства за родителей на протяжении всего действия договора, а по достижении ребенком совершеннолетия все средства выплачиваются ему в равных долях в течение пяти лет.

В случае признания ребенка инвалидом в результате несчастного случая или заболевания, наша компания также возьмет на себя обязательства по оплате оставшихся взносов за родителей в течение всего периода, на который ребенку присвоен такой статус.

— В чем уникальность программы «Обеспеченный студент»?

— Самое главное — это страхование жизни ребенка и родителя в одном полисе.

Программа предлагает гибкие условия оплаты полиса. В данном случае речь идет о периодичности внесения взносов и льготном периоде оплаты, если у родителя нет возможности в определенный период внести сумму на накопительное страхование — например, в случае отпуска либо временной потери работы, — то он может воспользоваться льготным периодом и в течение двух месяцев не делать взносов, но на третий необходимо внести все недостающие средства за прошедший период.

Родитель может выбрать частоту выплат, но они в любом случае будут дробными и равными: ежемесячными, ежеквартальными, полугодовыми или ежегодными. Например, один раз в год для оплаты обучения или, если ребенок поступит на бюджет, деньги будут ежемесячно выплачиваться на личные расходы, как карманные. Согласитесь, тогда не будет соблазна потратить большую сумму сразу.

— От чего зависит размер суммы, которую можно накопить?

Расчет страховой суммы индивидуален для каждого клиента и зависит от возраста ребенка и его родителя, от стоимости обучения (в различных городах и вузах она, конечно же, разная). Таким образом, родитель самостоятельно решает, какую сумму он хочет получить к моменту поступления ребенка в вуз или какой размер страхового взноса будет для него комфортным. Наши специалисты сделают индивидуальный расчет и подберут для всех желающих родителей выгодные условия программы «Обеспеченный студент».

— А как именно производится расчет?

— Для того чтобы произвести расчет, необходимы следующие данные: пол, дата рождения родителя и ребенка, а также выбор периодичности внесения взносов и выплат накопленной суммы. Приведу пример*. Родитель (мама), 35 лет, заключает договор, планируя накопить к моменту поступления своей 7-летней дочери в университет сумму 750 000 рублей. Всего родителем будет внесено 540 000 рублей удобными ежемесячными взносами по 5 000 рублей. Наша страховая компания обеспечит к накопленной сумме гарантированный доход в размере 210 000 рублей. В итоге мы получаем сумму 750 000 рублей, которая будет выплачиваться в течение 5 лет. По желанию родителя выплаты будут производиться ежегодно по 150 000 рублей.

Также страхователь может получить дополнительный доход, воспользовавшись возвратом социального налогового вычета — 13% за год, что составит 70 200 рублей за весь период накопления.

Как по-вашему, почему страхование жизни в России гораздо менее популярно, чем за рубежом?

Есть интересный лингвистический факт: в русском языке слово «страхование» — производное от слова «страх». Английское же «insurance» образовано от слова «sure» — «уверенность», «надежность».

Не нужно бояться копить с помощью программ такого рода. Как я уже говорил, деньги, накопленные по полису не изымаются, не конфискуются и не делятся при расторжении брака. Вам выплачивают инвестиционное накопление в виде процентов, а также предоставляется налоговый вычет. Но самое главное — выплаты от «Вита-страхование» всегда гарантированы.

Все индивидуальные расчеты сделают наши специалисты и агенты, связаться с которыми вы можете в г. Сургуте по тел. (3462) 36-00-30, в г. Лянторе по тел. (34638) 29-845.

ООО «Вита-страхование». Лицензии Банка России СЖ № 3826, СЛ № 3826.

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*В статье приведены расчеты по тарифам программы «Обеспеченный студент» ООО «Вита-страхование» по состоянию на 25.09.2018 г. Предложение не является публичной офертой.

Фото: Алексей Ефимов