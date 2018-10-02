​Не будь, как #яжмать, будь женщиной!

Как хочется быть нежной, плавной, расслабленной… Посвящать время себе любимой, баловать и нежить себя, окружать теплотой домочадцев и болтать о том о сём с подружками…

Но понимаешь: придешь вечером с работы и ждет тебя «вторая смена» - накормить, помочь с уроками, всех собрать на завтра (я ж мать!). И вовсе тебе не до прогулки перед сном и не до обнимашек – скорее ложишься спать, чтоб никто тебя не доставал. А завтра все по кругу – и так годами. Десятками лет.

Увы, современные женщины несут на себе непосильную ношу и совсем забывают про себя. Так что же делать, чтобы претворить в жизнь избитое выражение «посвящать время семье» - ведь мы всеми силами к этому стремимся?

Мы жизни своей не представляем без наших помощников по дому в виде стиралки-автомата, микроволновки, посудомоечной машины. И все равно времени впритык – дела берутся словно бы из ниоткуда. Нужно еще за счет чего-то сэкономить время, только вот… чего?! Да еще так, чтоб не корить себя: лентяйка, мол, о семье не думаешь.

Облегчают жизнь продукты питания быстрого приготовления, но всякий раз берут сомнения: а качественная ли это еда? Вопрос этот очень правильный, поскольку речь идет о здоровье членов семьи. Купить кота в мешке за свои же деньги не хочется. Те же самые пельмени: какой там фарш? Из чего сделано тесто?

Продвинутые хозяйки обращают внимание на категории мясных продуктов – чем выше, тем качественнее, как им кажется. Но! Категория продукта указывает на количество в нем постного мяса, а не мяса вообще. Поэтому если вы не требовательны к жирности или даже предпочитаете более сочные продукты, можете вообще не обращать

никакого внимания на категорию.

Состав играет куда более важную роль, и это касается не только фарша для пельменной начинки. Ингредиенты для теста тоже влияют на качество продукта. Так, большинство производителей использует вместо натурального куриного яйца так называемый меланж, или яичную смесь, из-за этого тесто при варке быстро разваривается, а бульон становится чем-то похож на клейстер. И только единицы используют яйца, стремясь приблизить свой продукт к домашнему по вкусу и качеству.

Но все-таки самое главное – производитель. Здесь работают два правила. Первое: чем ближе – тем лучше. Одним словом, выбирайте местное. В этом случае и цена не кусается, ведь везти продукцию за тридевять земель не нужно, и качество без компромиссов. Огромное преимущество у тех, кто не только перерабатывает, но и производит мясо – это второе. Благодаря этому у половины жителей Тюменской области и ХМАО пользуется заслуженной популярностью ишимская продукция, ведь все знают, что это сельхозпредприятие №1 нашего региона.

Итак, фиксируем:

1. Обращаем внимание не на категорию, а на состав!

2. Выбираем продукцию местных и крупных производителей.

Теперь, когда волноваться о здоровье близких нет причин, наконец, появляется время на себя. Без зазрения совести можно почитать книгу, поиграть с ребенком, подружке позвонить. Да и на работе ты уже другая: легкая, энергичная, не стонешь под бременем бытовых забот. А вечером ноги сами несут тебя домой, ведь там ждут самые родные!