Жители Сургута получили возможность оценить новый формат современных квартир. При этом выбор подходящего жилья стал существенно проще – в своем проекте «Новин» компания Брусника предусмотрела целых 19 вариантов пентхаусов.

На строительном рынке жилой недвижимости в основном существует два подхода. Первый: застройщики рассуждают типовым ассортиментом, планируют количество «ходовых» квартир, отталкиваются от идеи быстрой реализации своих студий, «однушек», «двушек», «трешек»... Второй – когда девелоперы выбирают иной вектор профессионального пути, делая каждую планировку особенной. Такие квартиры учитывают различные жизненные сценарии своих будущих жильцов, и каждый человек может выбрать комфортную для себя квартиру.

Брусника следует вторым путем и много внимания уделяет разнообразию планировок. В компании анализируют опыт проживания людей, применяют европейские стандарты и создают особенные квартиры. Архитекторы не зацикливаются на обычном наборе типичных планировочных решений, инженеры-проектировщики опираются в своей работе на идею создания многообразия. Здесь думают о том, какой сценарий жизни будет подходить тому или иному жителю.

В Сургуте эстетику современного городского пространства формирует «Новин» – проект Брусники, состоящий из четырех полузамкнутых кварталов, которые образуют внутри большое открытое пространство – дворы для детей и взрослых.

Мастер-план квартала «Новин» Брусника разрабатывала совместно с архитекторами из международного бюро. Сейчас строится уже третий из четырех домов проекта.

Территория квартала разделилась на общественную, доступную всем горожанам, и приватную придомовую зону, доступ к которой имеют только жители комплекса.

Разнообразие и индивидуальный подход компаниираспространяется не только на внешний вид квартала, но и на планировку жилья. Однако совершенно новым для компании продуктом на рынке Сургута стали пентхаусы.

Находкой проектировщиков для квартир на последнем этаже здания стал световой фонарь или зенитное окно (застекленный проем в потолке, который обеспечивает большее проникновение солнечного света). Это своего рода окно в небо, через которое ты можешь, сидя в уютном кресле, наблюдать за полетом птиц или любоваться дождем.