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​Пентхаусы с зенитными окнами ­– новый формат современной квартиры

Жители Сургута получили возможность оценить новый формат современных квартир. При этом выбор подходящего жилья стал существенно проще – в своем проекте «Новин» компания Брусника предусмотрела целых 19 вариантов пентхаусов.

На строительном рынке жилой недвижимости в основном существует два подхода. Первый: застройщики рассуждают типовым ассортиментом, планируют количество «ходовых» квартир, отталкиваются от идеи быстрой реализации своих студий, «однушек», «двушек», «трешек»... Второй – когда девелоперы выбирают иной вектор профессионального пути, делая каждую планировку особенной. Такие квартиры учитывают различные жизненные сценарии своих будущих жильцов, и каждый человек может выбрать комфортную для себя квартиру.

Брусника следует вторым путем и много внимания уделяет разнообразию планировок. В компании анализируют опыт проживания людей, применяют европейские стандарты и создают особенные квартиры. Архитекторы не зацикливаются на обычном наборе типичных планировочных решений, инженеры-проектировщики опираются в своей работе на идею создания многообразия. Здесь думают о том, какой сценарий жизни будет подходить тому или иному жителю.

В Сургуте эстетику современного городского пространства формирует «Новин» – проект Брусники, состоящий из четырех полузамкнутых кварталов, которые образуют внутри большое открытое пространство – дворы для детей и взрослых.

Мастер-план квартала «Новин» Брусника разрабатывала совместно с архитекторами из международного бюро. Сейчас строится уже третий из четырех домов проекта.

Территория квартала разделилась на общественную, доступную всем горожанам, и приватную придомовую зону, доступ к которой имеют только жители комплекса.

Разнообразие и индивидуальный подход компаниираспространяется не только на внешний вид квартала, но и на планировку жилья. Однако совершенно новым для компании продуктом на рынке Сургута стали пентхаусы.

Находкой проектировщиков для квартир на последнем этаже здания стал световой фонарь или зенитное окно (застекленный проем в потолке, который обеспечивает большее проникновение солнечного света). Это своего рода окно в небо, через которое ты можешь, сидя в уютном кресле, наблюдать за полетом птиц или любоваться дождем.


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28 сентября в 14:53, просмотров: 2080, комментариев: 21


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Комментарии:
Моби
не нравится
28 сентября в 20:26
отлично!
Сергей Б Моби
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28 сентября в 20:43
Моби, ты какой-то неадекватный критик. Пробки через зенитные окна не рассмотрел по цене больше 10 млн. рублей?
Будулай Алмазов
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29 сентября в 00:26
19 вариантов пентхаусов они предусмотрели... школу и садик хоть один предусмотрите.
Ринат Кадыров Будулай Алмазов
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29 сентября в 06:52
ну нафиг, их же не продать))
Моби Сергей Б
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29 сентября в 07:15
Я про дом и двор. Пробка там только по югорскому тракту, может житель на киртбая будет выезжать, или вообщеведра не будет иметь. А так да, район гогно
Моби Будулай Алмазов
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29 сентября в 07:16
Застройщик не должен тебе предусматривать школу и садик. И не все же жильцы имеют детей.
Сергей Б
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29 сентября в 10:06
Вообще-то застройщик предусмотрел школу и садик, по проекту как раз посередине квартала будут. Когда-нибудь… И через зенитные окна вроде пробок не рассмотреть, они же с видом на звезды. Да и сами пробки Шувалов обещает к следующему лету разгрузить малехо новой трассой. Но, что-то тут не так. Может, перспектива всех благ на неопределенное будущее? И за хорошие же деньги относительно доходов. Ну не поспевает инфраструктура в Сургуте за жизнью никак. Может уже пора кризисного управляющего нанять вместо главы?
Сергей Б
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29 сентября в 10:19
Купил товарищ квартиру в новине, в доме, который уже сдали. Все ему нравится, к застройщику претензий нет. Но вот рабочий день у него в 17.00 заканчивается, а он продолжает на работе отсиживаться до 18-19.00. Ждет, когда пробки разсосутся, чтобы домой попасть. В свою дорогую квартиру. И это получается ему как минимум до следующего лета ждать, свободного доступа в свое жилище. И то не факт.
Моби Сергей Б
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29 сентября в 10:22
Товарищу религия не позволяет ездить на велосипеде без пробок или пешком ходить, или на автобусе? Пробки это плохо, но пробки из этих же самых людей. Каждый может немного подумав повлиять на пробки
Моби Сергей Б
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29 сентября в 10:23
Про инфоаструктуру верно - общественный транспорт никакой, велодорожек ноль, мэр только красуется в соцсетях с депутатиками
Юный пенсионер Моби
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29 сентября в 10:25
Совершенно верно! Велосипеды для Сургутского климата самое оно!
Сергей Б
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29 сентября в 10:26
Велолыжипеды подойдут.
Сергей Б Моби
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29 сентября в 10:31
Детей из садика забирать в -40 на велосипеде самое то будет.
Моби
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29 сентября в 10:49
Уже давно неприлично рассуждать о велике во взаимосвязи с климатом, даже не буду
Моби Сергей Б
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29 сентября в 10:53
Сразу предупрежу -чиновников как обычно полью навозом в следубщем посту. А пока - товарищ, покупая квартиру не предусмотрел дступность садика? И зачем покупать квартиру в том месте, откуда неудобно кудато добираться? Ктото купил квартиру в новине и ездит на работу не в сторону жд и ему пох на пробки. Так же ктото купил квартиру в гетто с той стороны и работает с той же стороны, ему пох на пробки. Люди разве не смотрят на перспективу, когда жилье выбирают?
Моби Юный пенсионер
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29 сентября в 10:54
Назови хоть одну причину, что пешком климат оно, а на велике почемуто не оно?
Моби
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29 сентября в 10:57
Про чиновников - ещераз - общественный транспорт не работает, до сих пор куча маршруток, велодорожек нет, тротуаров нет, люди вынуждены использовать авто, при этом регулирования движения нет - например, ни по одной улице не проедешь как там это называется - зеленая волна вроде, когда светофоры работают синхронно;
Сергей Б Моби
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29 сентября в 11:46
Перспективнее всего выбрать квартиру в Москве или Питере и что? Думаете все так просто как на овощном рынке морковку выбрать? И прям чтоб обоим супругам рядом с работой было и садик, и школа, чтоб были, и разные там секции для детей. И чтоб квартирка соответствовала. Прекращайте в зенитные окна на звезды глазеть, оглянитесь по сторонам, коммунизма еще не наступила.
Будулай Алмазов
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29 сентября в 13:22
Когда застройщик позиционирует свой объект уровнем выше среднего, то это должна быть не только планировка, но и удобная инфраструктура и дорожная развязка на момент продажи. А по факту "Брусника" торгует обещаниями. Садик и школу они запланировали, но строить их сами не собираются. Они пятно оставят, а дальше пускай город шевелится. А когда именно это будет, на их красивых картинках не видно.
Сергей Б Будулай Алмазов
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29 сентября в 13:53
Ну, если уже застройщики и школы с садиками за свой счет строить будут, и больнички еще с дорогами, и все это ляжет в цену квадратного метра жилья, то администрация совсем уж не к чему будет.
Будулай Алмазов Сергей Б
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29 сентября в 14:16
Можно обложить законами администрацию так, чтобы у нее не было возможности вводить в эксплуатацию жилье без ввода в эксплуатацию инфраструктуры.

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