​Влюбленные в качество

14 сентября в Сургуте открылся новый дилерский автоцентр Renault на Югорском тракте. Он полностью соответствует новейшим стандартам качества и, по обещанию представителей «Renault Россия», сумеет продемонстрировать сургутянам все ценности бренда: дизайн, качество и инновационный подход как к автомобилям, так и к их обслуживанию.

На открытие центра приехали московские представители компании. Их познакомили с персоналом и провели экскурсию по новому зданию. Несмотря на то, что открытие проходит только сейчас, в середине сентября, дилерский центр начал работу много раньше и уже успел показать отличные результаты. Особенно — по продажам новых автомобилей, линейка которых представлена здесь в полном объеме.

«По-другому просто быть не может, — отметил Андрей Владимирцев, директор по продажам ЗАО «Рено Россия», — Процесс выбора дилера очень непростой. В нашей компании всегда имеются высокие требования, которые предъявляются к кандидатам. Выбранный центр полностью отвечает нашим стандартам. Мы видим это и внутри здания, и снаружи. Но для нас важнее того, как центр выглядит, то, как он работает с клиентами».

За последние пять лет RenaultРоссия сформировали сильную линейку кроссоверов и внедорожников, которые отвечают потребностям российских автолюбителей. Большие надежды возлагают на новый купе-кроссовер ARKANA, мировая премьера которого состоялась не где-нибудь за рубежом, а в Москве. Он будет производиться в России и был разработан специально для российских условий и дорог.

Большое внимание уделяется компанией и коммерческому транспорту. Речь идет о модели DOKKER, классифицируемом как легкий коммерческий транспорт, и модели MASTER — более крупном автомобиле с большими коммерческими возможностями.

Андрей Владимирцев рассказал, что к 2022 году компания планирует достичь ни много ни мало 10 процентов доли российского авторынка: «Мы продолжим развивать наше дело в стране. Я скажу так: каждый регион и каждый город для нас — это составляющие одной глобальной доли российского рынка, за каждую из которых мы боремся. Это отображает количество влюбленных в марку людей, которые снова и снова приходят к нам за автомобилями и за качественным сервисом. С появлением нового дилера в Сургуте наши задачи и наши цели здесь увеличатся. Мы видим перспективы и потенциал для развития».

Для компании важной составляющей продуктивной работы, заслуживающей доверие клиентов, является то, что сборка машин производится на территории России.

Говоря о ХМАО и Сургуте, московские представители отметили, что наш регион мало отличается от всей остальной страны: «Я в Югре впервые, но могу сказать, что она такая же, как и вся Россия. Может, даже чуть лучше: у вас хорошие, просторные дороги. Но зимы очень суровые. Поэтому я верю, что люди, которые живут здесь – это наш сегмент. То, что мы делаем для России, мы делаем и для вас», — отметил Андрей Владимирцев.

Торжественное открытие салона традиционно завершилось разрезанием красной ленты и выступлением сургутских артистов. Однако самым любопытным моментом было, наверное, даже не это, а то, что в салон на протяжении всего вечера продолжали приезжать сургутяне. И целью их было вовсе не посещение праздника, а выбор автомобиля для покупки или получение качественного обслуживания. Можно с уверенностью сказать, что это нагляднее всего демонстрирует ту усердную работу, которая ведется в автоцентре, и которая не прекращается ни на минуту. И вы всегда лично сможете в этом убедиться, просто приехав к новому дилеру "Рено" на Югорский Тракт, 7/7, или получив персональное предложение на новый автомобиль или сервисное предложение на сайте: www.renaultsurgut.ru.