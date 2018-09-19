Если не валюта, то что? 

Колебания курсов евро и доллара заставили инвесторов задуматься о безопасности и прибыльности вложений в валюту. Как комментируют эту ситуацию эксперты? По мнению Главы Центробанка Эльвиры Набиулиной «при покупке иностранной валюты существенно повышается риск убытка из-за колебаний биржевого курса. Поэтому валюту лучше покупать в стабильные времена, либо в период временного укрепления национальной валюты». Евгений Волков, начальник отдела РосЕвроБанка подверждает: «Валютный рынок, который подвержен перепадам, подталкивает задуматься о вложении средств».

Что касается вложений в банковские депозиты, то ставка по рублевым вкладам сегодня низка – 4-6% годовых, а по валютным вообще близится к нулю. Эксперты предлагают инвесторам обратить внимание на такой капитал, как недвижимость.

«В настоящий момент вновь актуальным становится вложение средств в долевое строительство еще на стадии котлована, - комментирует Светлана Молодкина, сертифицированный независимый аналитик рынка недвижимости. – Если еще год-два назад прирост стоимости квартиры к моменту ввода дома составлял 10%, максимум 15%, то в настоящий момент, учитывая изменения в законодательстве и постоянный рост себестоимости строительства, стоимость квартиры по прогнозным расчетам вырастет на 25-30%, к этому есть все предпосылки. К примеру, уже сейчас рост средней стоимости квадратного метра за последние два месяца оказался в два раза выше, чем за все первое полугодие текущего года. Безусловно, рост цены коснется всех сегментов рынка, но в большей степени инвестиционная привлекательность именно первичного рынка более ощутима. На вторичном рынке жилой недвижимости рост стоимости составит порядка 8-10% годовых».

Ключевой момент при инвестировании на первичном рынке недвижимости – покупка квартиры у надежного застройщика с опытом и репутацией.

С доходом 8% годовых: программа обратного выкупа от застройщика «Меридиан»

Тюменский застройщик «Меридиан» предлагает частным инвесторам программу обратного выкупа. В чем ее суть?

Шаг 1. Вы выбираете квартиру в любом из следующих домов: ГП-48 ЖК «Заречный», ГП-6 или ГП-7 в ЖК «Легенда Парк», ЖК «Новый Мыс 3.0», дом «Фамилия».

Шаг 2. Вы покупаете квартиру по договору участия в долевом строительстве. Способ оплаты – предоплата 100% в течение 5-ти дней с даты государственной регистрации договора. В договоре указано условие о том, что в случае его расторжения по вашей инициативе, застройщик, помимо возврата суммы за квартиру, выплачивает вам 8% годовых. Вы можете вернуть свои деньги вместе с начисленными процентами в любой месяц после покупки квартиры!

Шаг 3. Вы либо возвращаете свои средства с доходом 8% годовых в любой период времени*, либо получаете ключи от своей новой квартиры в 2019-м или 2020 году в зависимости от того, в каком доме вы приобрели квартиру**. Важный момент – налог с дохода 8% застройщик выплачвает сам.

Рассмотрим примеры:





Почему «Меридиан»?

Группа компаний «Меридиан» работает в Тюмени и Тобольске более 11 лет. За этот период построено 33 дома. Сегодня «Меридиан» реализует четыре проекта в Тюмени – ЖК «Легенда Парк», ЖК «Заречный», ЖК «Новый Мыс 3.0», дом класса «комфорт» «Фамилия» и один проект в Тобольске – ЖК «Знаменский». На выбор покупателя - широкий ассортимент квартир.

Уточнить все вопросы по приобретению квартиры можно по тел. (3452) 52-08-52.