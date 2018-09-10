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​Пробежали «Сургутское кольцо»

«Сургутское кольцо» - это легкоатлетический пробег на дистанцию 16 км вокруг водохранилища филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро. В его рамках предусмотрена и дистанция поменьше - 5 км. Здесь спортсмены бегут отрезок вдоль берега и возвращаются к месту старта. В минувшие выходные легкоатлетический пробег «Сургутское кольцо» прошел уже в 23-ий раз. В этом году он вызвал небывалый интерес у участников.

174 спортсмена официально зарегистрировались в судейской коллегии. Количество легкоатлетов возросло на треть по сравнению с прошлым годом. Значительный интерес к мероприятию проявили градообразующие предприятия, спортивные клубы и федерации.

География участников также была весьма обширной: Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Когалым, Нефтеюганск, Сургут, Лангепас, Покачи, Мегион, Нефтеюганский и Сургутский районы.

Абсолютно лучший результат на дистанции в 16 км., в этом году показал представитель г. Нижневартовска Андрей Лаврентьев: 56 минут 12 секунд.

Среди женщин быстрее всех дистанцию пробежала Екатерина Каскеева из г. Екатеринбурга. Ее результат - 1 час, десять минут и 32 секунды.

На дистанции 5 км., лучшей стала Диана Омонова из г. Нижневартовск. 19 минут и 01 секунда.

У мужчин 5 км., быстрее остальных преодолел сургутянин Александр Садиков: 17 минут и 34 секунды.

Все гости и спортсмены пробега, особенно отметили старейшего участника соревнований. Бывший работник Сургутской ГРЭС-2, энергетик Анатолий Цветков, которому совершенно не мешает бегать возраст в 81 год, заканчивал дистанцию в 5 км под дружные аплодисменты зрителей. Браво, Анатолий Егорович!

По мнению участников пробега, «Сургутское кольцо-2018», как и всегда, стало праздником легкоатлетов всего Уральского федерального округа.

Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Большое спасибо всем за участие, за то, что преодолели себя, за то, что своим примером лично показали, что спорт – это жизнь, это другое качество жизни. Посмотрите, как много у нас спортсменов старше 60 лет. Посмотрите в какой они форме! Это вызывает большое уважение.

Сергей Савчук, генеральный директор АО «Тюменьэнерго», участник пробега

- Отличные впечатления. Прекрасное мероприятие. Я не первый раз принимаю участие и хочу отметить, что спорт - это одна из форм общения, объединения представителей энергетического сообщества. Да и погода, как раз подходящая. Не жарко. Бежать было достаточно легко.

Сергей Кузнецов, управляющий Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России», участник пробега

- Столько лет проводится этот пробег! Вызывает большое уважение. Мы не могли не принять участие. Все организовано на высоком уровне, очень качественно. Огромное спасибо, что позвали нас. Будете звать – будем приходить.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 143, комментариев: 0


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