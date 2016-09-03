16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,1451   EUR  79,5594  

​ «Дорогой, хочу шубу!» или как купить две без удара по карману

Если вы это читаете, значит, вам нужна шуба. А благодаря открытию нового фирменного магазина ELENA FURS в Сургуте вы сможете уйти с обновкой в руках, не потратив ни рубля. И это не шутка.

Для того, чтобы вы воплотили в жизнь мечту о покупке уютной шубки, компания делает скидку 50% на весь ассортимент и предлагает оформить рассрочку на два года без первого взноса и переплат. Вам понадобится только паспорт. Так, например, аккуратная модель из овчины с отделкой из песца за 36 000 рублей обойдется вам всего в 1 500 рублей ежемесячно! А до 16 сентября действует дополнительная скидка 10% к текущим сезонным скидкам.

Почему вы не прогадаете, выбрав шубу от ELENA FURS?

Коллекции ELENA FURS — это разнообразные по дизайну наряды, от бюджетных до премиум-класса. Любительницы комфорта обязательно оценят практичные шубки из овчины, норки, бобра, куницы. Смелым барышням, желающим выделиться, понравятся удобные куртки и парки, а также экстравагантные жилетки из пушистого песца, блюфроста, лисы.

В любой вещи вы будете выглядеть так, будто ваш образ был продуман стилистом. Дизайнеры предусмотрели все детали, на которые обращают внимание женщины. При желании скрыть полноватые бедра, стоит примерить фасон трапециевидного кроя из гладкого меха и без декоративных элементов в области талии. А чтобы, наоборот, подчеркнуть стройную фигуру, можно смело рассматривать модели средней длины, декорированные другим видом меха. Уйти без подходящей шубки вам вряд ли удастся, ведь ELENA FURS предлагает более 1 000 разнообразных моделей из 20 видов меха и размерный ряд от 38 до 62.

Кроме такого разнообразия фасонов, производитель предлагает гарантийное обслуживание в течение двух лет после покупки. При необходимости вам бесплатно устранят эксплуатационные дефекты и выполнят любую работу по техническому обслуживанию. Но едва ли вам придется обращаться по гарантии — компания тщательно контролирует качество изделий и дорожит своей репутацией. В 2015 и 2016 году продукция была признана товаром года в Российской Федерации.

26 лет назад, на первых этапах развития, компания занималась созданием шуб из нутрии и мутона. И вот сегодня роскошные коллекция под брендом ELENA FURS разрабатывают такие известные европейские дизайнеры, как Vanessa D’Amico, Antonio Didone, Barbara Ravenni. Все меха закупаются на мировых пушных аукционах: “American Legend Cooperative”, NAFA, “Saga Furs”, “KOPENHAGEN FUR”, «СОЗПУШНИНА». А производство изделий сосредоточено в трех странах — Италии, Греции и России. Как видите, составить достойную конкуренцию производителю на меховом рынке очень и очень непросто.

Приходите и убедитесь сами в великолепном качестве шуб от ELENA FURS.

Место встречи: г. Сургут, ТРЦ «СОЮЗ», ул. 30 лет Победы, 46. Ждем вас!

Больше информации - на официальном сайте компании elenafurs.ru и в Instagram-аккаунте бренда @elenafurs.blog


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

03 сентября 2016 в 10:10, просмотров: 24, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Альфа

​Альфа
Хотите посмотреть, как люди выживали без сотовых телефонов? Вам сюда. Холод, опасности на каждом шагу и ни единой живой души вокруг
Светлана Мосендз, кинолюбитель Сегодня в 15:57
113 0
Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута

Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута
Сегодня направление надо не просто возглавить, а спасать от коллапса – и уже случившегося по многим направлениям, и неумолимо грозящего.
Маргарита Стройнова 28 августа в 12:53
1035 2
Президент России Владимир Путин уволил главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова

Президент России Владимир Путин уволил главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова

Ранее силовика уже отстраняли от должности
Константин Шперлинг 28 августа в 23:00
577 0
Кто на свете всех страшнее?

Кто на свете всех страшнее?
Народу в очередной раз покажут, что мирно, путем волеизъявления граждан в России важнейшие вопросы решить невозможно
Александр Мазурин 28 августа в 14:39
752 31
​Флешмобы с выстраиванием машин в слова могут стать традиционными для Сургута

​Флешмобы с выстраиванием машин в слова могут стать традиционными для Сургута
Анастасия Якупова 27 августа в 20:31
960 15
Первоклашкам придется потесниться: в Сургуте острый дефицит учебных мест

Первоклашкам придется потесниться: в Сургуте острый дефицит учебных мест
Причина тому — разрастающиеся многоэтажные жилые комплексы
Анастасия Семихатских 27 августа в 17:42
645 0
​«Мне иной раз говорят, что я сумасшедшая и люблю собак больше, чем людей»

​«Мне иной раз говорят, что я сумасшедшая и люблю собак больше, чем людей»
Интервью с новым руководителем фонда помощи животным «Потеряшки» Юлией Давыдовой
Надежда Макаренко 27 августа в 16:38
483 3
​Олег Пухтеев: «Для укрытий будут использоваться подземные паркинги и подвалы»

​Олег Пухтеев: «Для укрытий будут использоваться подземные паркинги и подвалы»

Начальник УГО и ЧС Сургута рассказал, куда бежать в чрезвычайной ситуации
Константин Шперлинг 27 августа в 15:22
520 4
Фантастику отсеяли

Фантастику отсеяли

Я работал в группе, где рассматривали предложения по реализации национального проекта в сфере жилья и городской среды. Есть уверенность, что в этой сфере будут приняты действительно прорывные решения
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 27 августа в 11:56
510 1
​Скончаться на работе из-за неэквивалентности

​Скончаться на работе из-за неэквивалентности
Я-то думал, что страна в опасности, экономическая катастрофа, люди вымирают. А вы предлагаете мне издохнуть на работе потому, что у вас что-то не так с одним из сотни никчемных документов
Сергей Глинских, сургутянин 27 августа в 10:22
882 23
​Она была молодцом

​Она была молодцом
К 95-летию со дня рождения Почетного гражданина Сургута, заслуженного врача РСФСР Людмилы Менщиковой
Людмила Захарова 26 августа в 12:08
1602 0
Если человек перестал ходить в мечеть, мы не станем давить и заставлять его вернуться в религию // ФОТО, ВИДЕО

Если человек перестал ходить в мечеть, мы не станем давить и заставлять его вернуться в религию // ФОТО, ВИДЕО
Интервью с главным муфтием Югры Тагиром хазратом Саматовым
Лилия Сулейманова 25 августа в 17:01
647 0
​В Сургуте проходит праздник «Урожай-2018» // ФОТО

​В Сургуте проходит праздник «Урожай-2018» // ФОТО
Лилия Сулейманова 25 августа в 15:09
718 0
Набор первоклассника

Набор первоклассника
Что складывают в портфель сургутские школьники
Анастасия Якупова 24 августа в 14:41
496 0
Для сургутских ларьков 1 сентября наступит дедлайн

Для сургутских ларьков 1 сентября наступит дедлайн

Городские власти пытаются к осени решить проблему торговых павильонов. Последние годы почти все они были нелегальными
Артем Мазнев 24 августа в 13:37
659 4
В сургутской школе №13 закончился капитальный ремонт, который длился целый год

В сургутской школе №13 закончился капитальный ремонт, который длился целый год
В распоряжении учеников оказались не только учебные классы, но и еще кое-что интересненькое
Анастасия Семихатских 24 августа в 12:59
679 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика