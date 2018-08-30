«Уроки сделал?»: продвинутые родители смогут наблюдать за школьниками с экранов своих смартфонов

Радионяни появились, когда родители не могли ни на минуту оставить даже спящее чадо без наблюдения и постоянно вслушивались в звуки, доносящиеся из приемника. Подумать только — это было всего несколько лет назад! Через некоторое время на смену радионяням пришли видеоняни — они были гораздо удобнее, ведь ребенка можно было не только слышать, но и видеть! Надо сказать, что видеоняни до сих пор используются при уходе за детьми — они постоянно совершенствуются. Но их главные недостатки — небольшой радиус действия и необходимость носить с собой приемник, на который передается изображение.

На смену привычным технологическим «няням» приходят продвинутые системы видеонаблюдения. На рынке видеокамер сейчас представлено оборудование, позволяющее довольно экономично и аккуратно вписать в интерьер полную систему видеонаблюдения. Такую систему под ключ можно приобрести в «Ростелекоме».

Кто за кем и зачем наблюдает?

В детской комнате установить камеру желательно там, куда ребенок не доберется, да и взрослый случайно не заденет. Пока ребенок маленький, мама будет спокойно заниматься своими делами в другой комнате во время детского сна или бодрствования. Когда малыш немного подрастет и у него появится няня, родители смогут наблюдать за тем, что происходит в квартире в их отсутствие.

И вот ребенок идет в школу, его дневное расписание после школы или перед ней также могут контролировать родители. Ну и, конечно, безопасность ребенка также можно отследить «в прямом эфире». Надо отметить, что видеокамеры не так давно стали must have в родительской корзине.

Простая безопасность

В чем преимущества видеонаблюдения? Во-первых, не нужно носить с собой дополнительные устройства — видео передается на смартфон или планшет в режиме реального времени, т. е. в любой момент можно «заглянуть» в квартиру и оценить обстановку. И не только увидеть, но и услышать ребенка. Доступ к системе видеонаблюдения возможен из любой точки, где есть интернет.

Во-вторых, если что-то произошло, можно на расстоянии оперативно просмотреть запись. Это возможно благодаря «облачному хранению» файлов, куда они передаются по Wi-Fi.

В-третьих, камера настраивается довольно просто — подключить ее самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста, будет не трудно.

«Ростелеком» предлагает подключить услугу «Видеонаблюдение» за 300 рублей в месяц.

«Наблюдайте за самым дорогим, что у вас есть, удобно и в любом месте!»