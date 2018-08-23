​Выпускники «Газпром-класса» покоряют ведущие технические вузы страны

Большинство выпускников «Газпром-класс» ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступили в ведущие технические вузы страны: Санкт-Пе­тербургский горный университет, Уральский федеральный университет, Тюменский инду­стриальный институт и другие учебные заведения. Для своего обучения они выбрали такие факультеты, как «Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Материаловедение», «Управ­ление в технических системах», «Техноген­ная безопасность» и другие.

Все первые выпускники «Газпром-класса» Общества успешно сдали единый государственный экзамен по обязательным и профильным предметам. К примеру, средний балл по ма­тематике профильного уровня в классе равен 70,2 и выше (показатель по стра­не в целом равен 50 баллам). Средний балл по русскому языку в классе составил 76,5 бал­ла, по физике - 61,1 балла, по информатике - 82,0 балла, а по химии - 68,0 балла.

Воспитанница «Газпром-класса» Вероника Саута окончила лицей с золо­той медалью России «За особые успехи в уче­нии», а Кристина Никифорова отличилась тем, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и была награждена медалью ХМАО - Югры «За особые успехи в обучении». Отличные результа­ты показала и Ирина Донич, набрав максималь­ные баллы на ЕГЭ среди выпускников лицея в 2018 году по двум предметам: физике - 86 бал­лов и информатике - 88 баллов.