​Выпускники «Газпром-класса» покоряют ведущие технические вузы страны

Большинство выпускников «Газпром-класс» ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступили в ведущие технические вузы страны: Санкт-Петербургский горный университет, Уральский федеральный университет, Тюменский индустриальный институт и другие учебные заведения. Для своего обучения они выбрали такие факультеты, как «Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Материаловедение», «Управление в технических системах», «Техногенная безопасность» и другие.
Все первые выпускники «Газпром-класса» Общества успешно сдали единый государственный экзамен по обязательным и профильным предметам. К примеру, средний балл по математике профильного уровня в классе равен 70,2 и выше (показатель по стране в целом равен 50 баллам). Средний балл по русскому языку в классе составил 76,5 балла, по физике - 61,1 балла, по информатике - 82,0 балла, а по химии - 68,0 балла.
Воспитанница «Газпром-класса» Вероника Саута окончила лицей с золотой медалью России «За особые успехи в учении», а Кристина Никифорова отличилась тем, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и была награждена медалью ХМАО - Югры «За особые успехи в обучении». Отличные результаты показала и Ирина Донич, набрав максимальные баллы на ЕГЭ среди выпускников лицея в 2018 году по двум предметам: физике - 86 баллов и информатике - 88 баллов.
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