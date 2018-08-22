​146 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» удостоены различных наград к профессиональному празднику

Торжественные собрания, концерты, посвящение в газовики, семейные туристические соревнования, фейерверки и светодиодные представления – так пройдет празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности в ООО «Газпром трансгаз Сургут» и его филиалах.

Профессиональный праздник работники отрасли ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября, в нынешнем году он выпадает на 2 сентября. Но уже 31 августа в трудовых коллективах пройдут торжественные собрания, где будут подведены и озвучены основные итоги работы за прошедший год, а также вручены награды заслуженным работникам предприятия.

Государственных, региональных городских и корпоративных наград, включая почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики России, Тюменской областной Думы и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в этом году удостоены 146 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут».

На предприятии в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности стало доброй традицией посвящать в газовики молодых специалистов. В нынешнем году церемония состоится во время торжественного вечера 1 сентября в концертном зале Сургутского государственного университета. Этому предшествует недельная насыщенная программа адаптации молодых специалистов в коллектив, в рамках которой они примут участие в тренинге знакомства, изучат кодекс корпоративной этики, посетят производственно-диспетчерскую службу, корпоративный музей и встретятся с руководством предприятия.

В Сургуте в этом году поменялся формат проведения празднования. Привычного для горожан масштабного уличного мероприятия, организованного ранее газовиками, не запланировано. Для работников предприятия и неработающих пенсионеров Общества пройдет ряд культурно-досуговых мероприятий в ЦКиД «Камертон» и театре Сургутского государственного университета.

Справка: ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.