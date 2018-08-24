16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6664   EUR  74,9385  

​Переехать в Екатеринбург: миф или реальность?

Все чаще жители северных городов России переезжают в столицу Урала *. Почему возникает такое решение, и как осуществить задуманное, расскажет Максим Суходоев, который со своей женой Светланой полгода назад переехали с Камчатского края в пригород Екатеринбурга.

Наступает такой момент в жизни, когда хочется что-то поменять, переехать и строить свою жизнь иначе. И вот, когда у нас с женой работа по контракту в Петропавловске-Камчатском закончилась, мы поняли, что время пришло, и решили переехать в Екатеринбург.

Решение это было обдуманным и взвешенным, к выбору будущего места жительства мы подходили очень ответственно и тщательно. Во-первых, в Екатеринбурге наши двое сыновей заканчивают университет. И еще на момент, когда мы подбирали для них ВУЗ, то обратили внимание на этот город: современный, постоянно развивающийся, интересный.

Вторым немаловажным фактором являлся для нас климат. Он гораздо мягче, чем в Петропавловске-Камчатском. Зима с умеренными морозами и не сильно жаркое лето, было как раз то, что мы искали. И когда с городом мы точно определились, то начали просматривать различные варианты для переезда.

Мы смотрели много всего, но поговорив со Светланой, поняли, что мы хотим и созрели для того, чтобы жить за городом в своем доме. Эту мечту мы вынашивали давно, но всегда боялись взяться за ее осуществление. Мы всю жизнь прожили в квартире, и уже поскорее хотелось сменить бетонную коробку и посторонний шум от соседей на простор, свежий воздух и лес.

Мы совершенно не были знакомы с рынком загородной недвижимости под Екатеринбургом и просто начали штурмовать интернет, форумы, читать отзывы, смотреть сайты, социальные сети. И таким образом мы нашли застройщика, который показалась нам опытным и надежным – это была компания Villa66.

У компании много интересных поселков, но мы остановили свой выбор на поселке «Заповедник», он находится в примерно 20 км от Екатеринбурга и до него легко добраться по хорошей трассе. Подкупил, конечно, его масштаб - это целый город за городом с разнообразной инфраструктурой и вариантами досуга. Например, моя жена любит заниматься скандинавской ходьбой и прогулочные аллеи в поселке сразу ей приглянулись. А будущим внукам, думаем, точно понравится большое количество детских площадок и контактный зоопарк, который находится прямо на территории поселка.

Я в свою очередь сразу обратил внимание на подход компании к строительству. Все делается с учетом современных технологий, видно, что над проектом поселка работали тщательно, продумывая все детали. В «Заповеднике» есть все, что хочется видеть в современном поселке: газ, электричество, охрана, дороги, пропускной режим. Эти аспекты позволят чувствовать себя за городом в цивилизации, и ты понимаешь, что ряд бытовых вопросов уже решили за тебя и об этом не нужно будет переживать.

Также понравился большой выбор земельных участков. Нам хотелось участок с лесом, и наши пожелания были услышаны и подобрали нам с десяток подобных вариантов. Мы выбирали участок дистанционно, находясь у себя в городе. Менеджеры специально для нас снимали фото, сделали и видео, присылали карты, генплан.

Пока нам строили дом, мы жили в Петропавловске-Камчатском. И чтобы от этого качество не пострадало и строительство шло в срок, мы воспользовались еще одной интересной услугой от компании – строй контроль. Специалисты контролировали наших подрядчиков, отправляли нам отчет и взяли на себя ответственность за качество работ. Это было очень для нас удобно, и опять же застройщик делал все возможное, чтобы помочь нам, и снять ряд обязательств и переживаний с наших плеч.

По итогу мы получили дом в современном поселке, где есть все необходимое, чтобы жить комфортно, природу, свежий воздух, подходящий нам климат. И главное, рядом такой крупный город, как Екатеринбург. Мы и свою мечту о жизни на природе осуществили, и при этом всегда будем иметь доступ к инфраструктуре большого мегаполиса.

Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, 14-й этаж, оф. 1414
+7 (343) 288–23–23

--

* по данным компании Villa66


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

24 августа в 10:05, просмотров: 1615, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова Сегодня в 11:46
644 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 23 ноября в 20:36
569 2
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
468 0
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
545 4
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
502 0
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
420 1
За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов

За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов
Дума Сургутского района 22 ноября в 11:52
414 0
​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа

​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа
Губернатор Наталья Комарова не знает о проблемах медицинского центра
Анастасия Якупова 22 ноября в 10:03
676 5
Сургутяне должны знать

Сургутяне должны знать
Вадиму Шувалову было порекомендовано рассмотреть предложение о кадровых решениях. Здесь подразумевается освобождение от тех его сотрудников, которые стали сегодня главными раздражающими факторами для сургутян
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 ноября в 09:35
1151 10
Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр

Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр
С соответствующим предложением обратился местный бизнесмен Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой
Константин Шперлинг 21 ноября в 16:55
1383 55
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова 21 ноября в 16:36
2818 0
​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ

​Почему уличные протесты против пенсионной реформы пошли на спад и причем здесь КПРФ
Константин Анисимов, координатор движения «Левый фронт» по Среднему Уралу 21 ноября в 15:22
548 1
​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре

​Топ-5 самых нелепых пожаров в Югре
Жилища губят необычные рецепты и ритуальные обряды
Ева Рудион 21 ноября в 15:00
415 0
Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края

Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края
Администрация города Сургута 21 ноября в 14:46
440 0
Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу

Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу
Администрация Сургутского района 21 ноября в 14:30
442 0
Сургутские спортсмены: «Никакого понимания с ним нет и не будет. Человек неконтактный»

Сургутские спортсмены: «Никакого понимания с ним нет и не будет. Человек неконтактный»
Интервью с тренерами городских спортшкол о конфликте с начальником управления физической культуры и спорта Сургута Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 21 ноября в 13:18
1248 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика