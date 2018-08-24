​Переехать в Екатеринбург: миф или реальность?

Все чаще жители северных городов России переезжают в столицу Урала *. Почему возникает такое решение, и как осуществить задуманное, расскажет Максим Суходоев, который со своей женой Светланой полгода назад переехали с Камчатского края в пригород Екатеринбурга.

Наступает такой момент в жизни, когда хочется что-то поменять, переехать и строить свою жизнь иначе. И вот, когда у нас с женой работа по контракту в Петропавловске-Камчатском закончилась, мы поняли, что время пришло, и решили переехать в Екатеринбург.

Решение это было обдуманным и взвешенным, к выбору будущего места жительства мы подходили очень ответственно и тщательно. Во-первых, в Екатеринбурге наши двое сыновей заканчивают университет. И еще на момент, когда мы подбирали для них ВУЗ, то обратили внимание на этот город: современный, постоянно развивающийся, интересный.

Вторым немаловажным фактором являлся для нас климат. Он гораздо мягче, чем в Петропавловске-Камчатском. Зима с умеренными морозами и не сильно жаркое лето, было как раз то, что мы искали. И когда с городом мы точно определились, то начали просматривать различные варианты для переезда.

Мы смотрели много всего, но поговорив со Светланой, поняли, что мы хотим и созрели для того, чтобы жить за городом в своем доме. Эту мечту мы вынашивали давно, но всегда боялись взяться за ее осуществление. Мы всю жизнь прожили в квартире, и уже поскорее хотелось сменить бетонную коробку и посторонний шум от соседей на простор, свежий воздух и лес.

Мы совершенно не были знакомы с рынком загородной недвижимости под Екатеринбургом и просто начали штурмовать интернет, форумы, читать отзывы, смотреть сайты, социальные сети. И таким образом мы нашли застройщика, который показалась нам опытным и надежным – это была компания Villa66.

У компании много интересных поселков, но мы остановили свой выбор на поселке «Заповедник», он находится в примерно 20 км от Екатеринбурга и до него легко добраться по хорошей трассе. Подкупил, конечно, его масштаб - это целый город за городом с разнообразной инфраструктурой и вариантами досуга. Например, моя жена любит заниматься скандинавской ходьбой и прогулочные аллеи в поселке сразу ей приглянулись. А будущим внукам, думаем, точно понравится большое количество детских площадок и контактный зоопарк, который находится прямо на территории поселка.

Я в свою очередь сразу обратил внимание на подход компании к строительству. Все делается с учетом современных технологий, видно, что над проектом поселка работали тщательно, продумывая все детали. В «Заповеднике» есть все, что хочется видеть в современном поселке: газ, электричество, охрана, дороги, пропускной режим. Эти аспекты позволят чувствовать себя за городом в цивилизации, и ты понимаешь, что ряд бытовых вопросов уже решили за тебя и об этом не нужно будет переживать.

Также понравился большой выбор земельных участков. Нам хотелось участок с лесом, и наши пожелания были услышаны и подобрали нам с десяток подобных вариантов. Мы выбирали участок дистанционно, находясь у себя в городе. Менеджеры специально для нас снимали фото, сделали и видео, присылали карты, генплан.

Пока нам строили дом, мы жили в Петропавловске-Камчатском. И чтобы от этого качество не пострадало и строительство шло в срок, мы воспользовались еще одной интересной услугой от компании – строй контроль. Специалисты контролировали наших подрядчиков, отправляли нам отчет и взяли на себя ответственность за качество работ. Это было очень для нас удобно, и опять же застройщик делал все возможное, чтобы помочь нам, и снять ряд обязательств и переживаний с наших плеч.

По итогу мы получили дом в современном поселке, где есть все необходимое, чтобы жить комфортно, природу, свежий воздух, подходящий нам климат. И главное, рядом такой крупный город, как Екатеринбург. Мы и свою мечту о жизни на природе осуществили, и при этом всегда будем иметь доступ к инфраструктуре большого мегаполиса.

Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, 14-й этаж, оф. 1414

+7 (343) 288–23–23

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* по данным компании Villa66