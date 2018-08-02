На компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжается комплекс летних планово-предупредительных работ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжается летняя ремонтная компания, в рамках которой проводятся планово-предупредительные работы на компрессорных станциях, направленные на подготовку оборудования к очередному периоду зимних нагрузок.

На сегодняшний день из 38 компрессорных цехов, находящихся в эксплуатации предприятия, работы выполнены уже на двадцати девяти: в том числе завершено два плановых остановочных комплекса, охвативших семь компрессорных цехов на КС-02, КС-1, КС-4, КС-9, КС-01, КС-03 и КС-7, где производилась замена запорной арматуры и дефектных участков технологических трубопроводов.

Остановка цехов также позволила провести мероприятия по экспертизе промышленной безопасности оборудования и выполнить достаточно серьезный объем работ по внутритрубной диагностике подключающих шлейфов на КС «Аганская». Впереди – не менее масштабный комплекс ремонтно-профилактических мероприятий на КС «Приобская», где предстоит произвести замену четырех кранов Ду-1000.

Таким образом, специалисты предприятия предупреждают поломки и создают запас прочности эксплуатируемого оборудования к очередному сезону пиковых нагрузок.

Справка: ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более 6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.