Двойной плюс

Система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) действует в России с начала 2015 года. За это время было открыто более 350 тыс. таких счетов, общая сумма привлеченных средств превысила 45 млрд руб., при этом 80% новых счетов открываются клиентами, которые раньше никогда не совершали операций на бирже. Все больше владельцев инвестсчетов делают выбор в пользу рублевых облигаций, в частности в облигации федерального займа (ОФЗ). Директор офиса «БКС Премьер» в г. Сургуте Виталий Раужин рассказывает о том, как можно использовать этот финансовый инструмент на ИИС.

— Что такое Индивидуальный инвестиционный счет? Может ли открывший его инвестор самостоятельно покупать ценные бумаги? Какие инструменты сейчас самые востребованные у владельцев ИИС?

— ИИС - это обычный брокерский счет с той лишь разницей, что по нему предусмотрена льгота от государства в виде инвестиционного налогового вычета с ранее уплаченного НДФЛ. На ИИС можно покупать различные ценные бумаги – акции, облигации, биржевые ноты и т.д.

Открыв такой счет, инвестор может торговать самостоятельно, а может воспользоваться уже готовыми решениями инвесткомпаний. Важно - льгота будет действовать при владении счетом не менее трех лет и своевременной подаче деклараций.

Основная часть оборота по ИИС сейчас приходится на акции, но мы видим, что с каждым годом растет доля оборота с облигациями федерального займа (ОФЗ).По итогам 2017 года произошло двукратное увеличение вложений в ОФЗ – 20% по сравнению с 11% в 2016 году.

— С чем вы это связываете?

— Людям в условиях низких ставок по вкладам, регулярных отзывов лицензий у банков требуется «тихая гавань», которая бы гарантировала доход при низком уровне риска. Одним из таких инструментов как раз принято считать ОФЗ.

Невыплаты по ним могут произойти только в одном случае - если государство обанкротится, вероятность чего в ближайшие годы близка к нулю. Возможность просчитать денежный поток вплоть до погашения делает облигации одними из самых надежных на рынке ценных бумаг.

— Из чего складывается доходность по ОФЗ?

— Доход по государственным облигациям складывается из двух составляющих: это купонный доход и выплата номинальной стоимости при погашении. Стратегия с покупкой облигационного портфеля на ИИС может увеличить потенциал доходности.

— Насколько это выгодная комбинация?

— Если вы долгосрочный инвестор и ваша задача - вложение в консервативные инструменты с фиксированной доходностью, то покупка ОФЗ на ИИС - это самый оптимальный вариант.

ОФЗ обеспечивают ставку купона, которая может заинтересовать многих частных инвесторов.При этом к купонному доходу от облигаций инвестор на ИИС может получить единоразовый налоговой вычет в размере 13% от внесенной на счет суммы.

В отличие от акций ОФЗ гораздо менее подвержены значительным колебаниям цены, а также заранее известен график выплаты купонного дохода. Выплата купона гарантируется Минфином РФ. Кроме того вы можете заработать на росте цены самой ОФЗ. Такой консервативный способ инвестирования подойдет тем, кто не готов тратить много времени на торговлю и анализ рынка.

— А тем, кто не может определиться с финансовыми инструментами, какой можете дать базовый совет?

— Как подсказывает опыт, не бывает универсальных рецептов для личных финансов. Разные инвестиционные инструменты можно использовать по-разному - все зависит от ваших целей, сроков и возможностей.

Лучший выбор для частного инвестора – грамотно диверсифицированный портфель, разделенный на три части. Первая — ликвидная, которую можно снять в любой момент на непредвиденные нужды. Ее можно положить на депозит .

Вторая часть — инвестиционная, которая будет направлена на получение прибыли каждые 3, 6, 12 месяцев. Причем в той валюте, которая понадобится в дальнейшем. Например, деньги на обучение ребенка в Гарварде через 10 лет надо копить в долларах США. Здесь могут быть облигации, акции, структурные продукты.

И последняя часть — защитная. Она поможет поддерживать привычный уровень жизни в непредвиденных обстоятельствах и сохранит накопления к преклонному возрасту. Примером такого защитного инструмента может служить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

— Как часто нужно пересматривать такой портфель? С чего начать?

Такой портфель нужно пересматривать каждые 3-6 месяцев, чтобы вкладываться в новые интересные инструменты и закрывать уже «отработавшие» идеи.