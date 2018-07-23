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«Городские тепловые сети» добрались до экватора летней ремонтной кампании

​В этом году она проходит в сжатые сроки

Фото: Рамиль Нуриев
Фото: Рамиль Нуриев

СГМУП «Городские тепловые сети» подводят промежуточные итоги летней ремонтной кампании. В этом году она проходит в сжатые сроки, в связи с тем, что отопительный сезон 2017-2018 гг. закончился позже обычного. На сегодняшний день в рамках планового технического перевооружения и капитального ремонта производится перекладка магистральных тепловых сетей и сетей тепловодоснабжения. Помимо ремонта тепломагистралей энергетики в текущем режиме проводят регламентные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельных и центральных тепловых пунктов. Продолжается монтаж оборудования на котельной №9 по улице Буровая. Объект с установленной мощностью 7МВт будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года. В основу плана летней ремонтной кампании легли результаты прошлого отопительного сезона, при подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума 2018-2019 г.г. теплоэнергетики максимально уделят внимание проблемным участкам, на которых фиксировались функциональные отказы в работе оборудования.

Короткое северное лето диктует свои правила, одно из них – уложиться в оставшийся месяц, чтобы отремонтировать теплосети для следующего отопительного сезона. Между тем, у теплоэнергетиков возникают проблемы не только в связи с суровыми климатическими условиями, но с некомпетентными подрядными организациями. Подрядчик сургутских теплоэнергетиков сорвал план по реконструкции теплотрасс по ряду адресов в городе Сургуте. Вместо благоустроенной территории с обновленными тепловыми сетями за месяц до начала отопительного сезона на объектах был выполнен только монтаж обводных линий без переврезки в действующие сети. За полтора месяца с начала летней ремонтной кампании подрядная организация так и не приступила к выполнению работ на объектах в виду отсутствия квалифицированного персонала, а также, достаточного опыта в производстве работ. Брешь в Федеральном Законе №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», позволила подрядчику выиграть аукцион на право выполнения комплекса работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения без должного опыта и материально-технических ресурсов. Кроме того, у подрядной организации имелись многочисленные нарушения в области охраны труда, промышленной и энергетической безопасности, которые были выявлены в ходе проверок. В связи с несоблюдением сроков и систематическими нарушениями, «Городские тепловые сети» реализовали свое право на расторжение контракта с подрядной организацией в одностороннем порядке.

Но все же есть компании, которые подходят к своей работе со всей ответственностью.

К началу отопительного сезона подрядчиком ООО «Сибстройтеплоремонт» будут реконструированы тепломагистрали по проспекту Ленина, по улицам Энергетиков,

30 лет Победы и Береговая. Работы на объектах входят в завершающую стадию и выполнены подрядной организацией уже на 50%. Также, силами компании будет выполнен сложный «переход» с проведением работ по ремонту инженерных сетей и перекрытием движения автотранспорта по проспекту Ленина возле офиса НГДУ «Быстринскнефть».

СГМУП «Городские тепловые сети» приносят свои извинения жителям города Сургута за причиненные временные неудобства, ведь повышение надежности тепломагистралей – это приоритетная задача для теплоэнергетиков в период подготовки к ОЗП.

Необходимо понимать следующее: Сургут - северный город, и каждый день ремонтной кампании – на вес золота. В суровых условиях нашего края отопительный сезон составляет 9 месяцев, и лишь 3 месяца остаются для того, чтобы ремонтировать теплосети для следующего осенне-зимнего периода. Все это требует времени, чтобы уже первого сентября теплоноситель был подан в социально значимые объекты нашего города.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 223, комментариев: 0


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