​Берёшь молодёжь!

Современная поговорка гласит: кадры решают всё. В «Городских тепловых сетях» с этим выражением солидарны. Руководство предприятия прекрасно понимает, что именно компетентность персонала является залогом эффективной деятельности организации.

Примерно треть работающих на предприятии составляет молодежь в возрасте до 35 лет. Многие нынешние сотрудники связали свою жизнь с «Городскими тепловыми сетями» еще со студенческой скамьи.

Действительно, не первый год в поисках талантливых и надежных кадров «ГТС» успешно сотрудничает с Центром карьеры Поволжского государственного технического университета. Дальновидные организации знают: потенциального ценного работника можно заметить еще во время его обучения. Ежегодно около 10-15 студентов университета проходят производственную практику в различных подразделениях «Городских тепловых сетей».

Производственная практика в «ГТС» 2013-2014 гг.

В 2014 году «НГ» делал репортаж о молодых практикантах-теплоэнергетиках, прибывших в Сургут из далекой Йошкар-Олы.

Среди них были Андрей Кошколда и Андрей Клешнин, которые по окончании вуза вернулись на северную землю, чтобы перенимать опыт у старших коллег и работать на благо жителей города Сургута. «Первопроходцы, приезжавшие к нам на практику пять лет назад, уже работают мастерами, — рассказывает и.о. заместителя главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Павел Черкашенко. — О первых наших «ласточках», которые были на практике, а затем устроились в район теплоснабжения №3 (РТС-3) инженерно-техническими работниками, могу поделиться только положительным мнением. У этих специалистов имеется хороший уровень знаний, стремление и желание работать».

По словам Павла Викторовича, перспектива трудоустройства вчерашних студентов кажется предприятию заманчивой, и руководство «Городских тепловых сетей» всеми руками — за «молодую кровь», поскольку сейчас существует высокая потребность в квалифицированных сотрудниках как рабочих, так и инженерно-технических специальностей.

«У нас в «ГТС» достойная, важная и нужная работа, — делится впечатлениями выпускник Поволжского государственного технического университета, мастер первой группы РТС-3 Андрей Клешнин.— После прохождения производственной практики на предприятии мы получили бесценный багаж технических знаний, который не получить в университете. Мы с радостью применяем эти навыки в своей профессиональной деятельности.

Попав молодым специалистом на должность мастера, я увидел, каксерьезно и ответственно построены производственные процессы. Наставники И.В.Дроздов и П.В.Черкашенко многому научили нас.

Они часто подсказывают верные пути решения сложных производственных вопросов».

Как отмечает Андрей Клешнин, работа на предприятии изменила его мировоззрение. «Нам очень повезло с трудоустройством», — уверен молодой специалист.

Аналогичного мнения придерживается и его коллега по цеху в РТС-3 — Андрей Кошколда: «Производственная практика подарила мне шанс. Мне очень повезло с наставниками в РТС-3. Наше предприятие я считаю стабильным, что, как мне кажется, очень важно в наше время. Я вижу перспективы в дальнейшем развитии моих профессиональных качеств, а также мне приятно видеть результаты моего роста как специалиста».

И это лишь пара примеров удачной карьеры молодых профессионалов в «Городских тепловых сетях». Курс на обучение молодых кадров, о котором рассказал Павел Черкашенко, реализуется в полной мере, а отсутствие первоначального опыта у сотрудников начальство не пугает, ведь в подразделениях предприятия развита система наставничества: опытное поколение работников делится всеми знаниями с начинающими. «Главное, чтобы у молодежи было желание работать, учиться и развиваться на предприятии»,— подытоживает и.о. заместителя главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС».

Кстати: Ежегодно на производственных объектах «Городских тепловых сетей» проходят различные обзорные экскурсии для студентов энергетических отделений. Они проводятся в рамках профориентационной работы со студентами профильных специальностей и факультетов. Цель таких мероприятий — популяризация профессии и привлечение молодых специалистов на предприятия топливно-энергетического комплекса.