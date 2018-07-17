Сургутские новостройки подключили к фиксированной связи МТС

Сеть фиксированной связи в новостройках Сургута продолжает развиваться. Более 50 тысяч жителей крупнейшего города Югры получили доступ к «домашним» сервисам МТС – интернету и телевидению.

Компания инвестировала в развитие телеком-инфраструктуры Сургута, обеспечив фиксированной связью более 7 тысяч домохозяйств и на треть увеличив сеть. Так, доступ к домашнему интернету и ТВ в ходе первой очереди строительства уже получили жители таких жилых комплексов, как «Новин», «4 сезона», «Уютный», «Возрождение», «Акварель и «Любимый». Вторая очередь стройки завершилась в июне: по ее итогам «домашние» услуги МТС стали доступны для новоселов ЖК «Жемчужина Югры», «Новые ключи», «Восхождение».

«Большую стройку МТС в Сургуте развернула не случайно: в городе наблюдается стабильный прирост в сфере строительства жилья. По данным городской администрации, ежегодно вводится в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров в год. Нам важно обеспечить все новостройки фиксированной связью, чтобы сургутяне, заехав в новую квартиру, могли сразу же, за один день подключить интернет и домашнее телевидение. Наибольшую выгоду от подключения интернета и домашнего ТВ получат абоненты мобильной связи МТС, т.к. смогут возвращать на счет мобильного телефона до 20% от начислений за «домашние» услуги, - говорит директор филиала МТС в ХМАО Евгений Пфлаумер.

Сегодня более ста тысяч жителей Сургута могут воспользоваться услугой домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и подключить 139 телеканалов цифрового телевидения, в том числе в формате высокой четкости HD (High-Definition) и UHD (Ultra-High-Definition). В целом, фиксированной связью МТС обеспечены 25 населенных пунктов ХМАО. Среди них такие города, как Нижневартовск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Радужный, Нягань, Белоярский.