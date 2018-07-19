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Лучшая программа лояльности в телекоме: антивирус, скидки и сертификаты

Фото ccanewyork.com
Фото ccanewyork.com

Программа лояльности «Бонус» компании «Ростелеком» удостоена награды «Лучшая программа лояльности в телекоме».

Церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 состоялась в Москве. Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.

При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа «Бонус» своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта «Дети на льду. Звезды», возможность увидеть в своем городе легендарный Трофей Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги – Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба «Зенит», участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.

Также абоненты «Ростелекома» могут за бонусы получить бесплатный антивирус, скидки в интернет-магазинах и частично оплатить свои услуги. Уже более полумиллиона уральцев пользуются преимуществами программы «Бонус».

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома».


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19 июля в 09:27, просмотров: 563, комментариев: 0


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