​Лето, солнце, шопинг: получите шанс выиграть сертификат от сети off-price-магазинов Familia!

Какие у вас планы на это лето? Отдых в экзотических странах? Прогулки по улицам старых городов? Незабываемые эмоции на жарких летних фестивалях? Куда бы вы ни отправились, без стильной одежды и аксессуаров вам не обойтись. А шанс выгодно обновить гардероб есть у каждого, кто примет участие в нашем конкурсе, ведь победители получат сертификаты на шопинг в off-price-магазинах брендовых товаров Familia!

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо с 11 по 17 июля перейти по ссылке, сделать репост записи себе на страницу и подписаться на группу Familia ВКонтакте.

18 июля с помощью генератора случайных чисел мы определим трех счастливчиков: тот, чье имя выпадет первым, получит сертификат на 2500 рублей, вторым – 2000 рублей, третьим – 1500 рублей.

В Familia представлены одежда, обувь, аксессуары, товары для дома более чем 4000 мировых и российских брендов с выгодой до 85%, и вместе с сертификатами победители получат возможность создать новый модный образ как для незабываемого путешествия, так и на каждый день.

Желаем удачи!