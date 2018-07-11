​Есть, чем крыть. Уральский оператор поделился планами по развитию сети

МОТИВ с опережением сроков завершает монтаж оборудования на всех запланированных на этот год участках

­­­

Сегодня связь от уральского оператора есть в 160 городах и поселках Ханты-Мансийского автономного округа, а мобильный 4G-интернет — в 145. Таким образом, звонить, не забираясь при этом на крышу дома или ближайший пригорок, могут 99,7% югорчан, а выходить в Сеть с мобильных устройств — 99%.

Причем в некоторых местах представлены даже не все федеральные операторы. Например, в садовых товариществах «Автомобилист» Нижневартовского района и в «Черемушках» и «Ветеране» Сургутского района, на базах отдыха «Окуневские зори» и «Кондинские озера», в деревнях Охтеурье и Пасол, в селе Тугияны, а также на Яунлорском, Восточно-Сургутском и Федоровском месторождениях пользоваться скоростным 4G-интернетом до сих пор могут только абоненты МОТИВ.

«Мы делаем все для того, чтобы наши абоненты могли свободно звонить и пользоваться интернетом всегда и везде: дома, на работе, в ближайшем супермаркете, на даче в пригороде или у бабушки в деревне. Поэтому мы постоянно следим за качеством связи и развиваем сеть», — рассказывает директор по маркетингу компании МОТИВ Екатерина Хворостова.

Чтобы телефон «ловил везде», специалисты компании устанавливают дополнительные базовые станции в каждом уголке ХМАО. За 6 лет работы в Югре оператор успел обеспечить связью и интернетом практически все населенные пункты округа, поэтому сейчас специалисты компании концентрируются на улучшении качества покрытия.

Так, в план технического развития на 2018 год попали Сургут, Лянтор, Когалым, Федоровский, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Радужный, Покачи, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Пойковский, Горноправдинск, Нягань, Березово, Игрим, Югорск, Урай, Советский, Куминский, Кондинское и другие близлежащие населенные пункты.

Как отмечают в компании, расширение зоны покрытия — одна из приоритетных задач на текущий год. Для этого технические специалисты оператора готовы «зайти очень далеко» и охватить связью даже удаленные населенные пункты, зоны вдоль дорог и другие участки, до которых пока не добрались федеральные операторы.