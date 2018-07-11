У Сургута появилась своя концепция

«Город – не что иное, как некий большой дом, и обратно,

дом – некий малый город».

Андреа Палладио,

великий итальянский архитектор позднего Возрождения

Сургуту понадобилось 10 лет, чтобы от слов перейти к действию, точнее - от идеи комплексного подхода в освещении города перейти к ее реализации. Еще в 2008 году вопрос о необходимости некоего «генерального плана» по освещению города поднимался муниципальными властями - Думой города была принята к сведению Концепция подсветки Сургута, и вместе с ней – нормативно-правовая документация. Однако Концепция тогда так и не была реализована по ряду причин. Всему – свое время.

Сегодня мы стоим на пороге долгожданных перемен, импульсом которых послужило активное развитие федеральной программы «Комфортная городская среда», заявленной президентом РФ Владимиром Путиным, как одно из приоритетных направлений развития России до 2022 года. Заключенное в декабре 2017 года с Администрацией Сургута соглашение о разработке единой Концепции светового оформления города продемонстрировало заинтересованность власти в развитии этого направления, и первый шаг, который дал городу новый импульс, официально закрепив комплексный подход к освещению городской среды в перспективе ближайших нескольких лет – был сделан.

Реперной точкой начала диалога власти и общественности о перспективах развития Сургута и переосмыслении его восприятия жителями города, безусловно, стал первый Урбанистический форум. Тогда мы совместно с творческим активом города заложили первые зерна грядущих преобразований, и самое главное – определили новый вектор развития Сургута через призму его географической и социальной идентичности.

Философия, заложенная на площадках Форума, нашла свое отражение в разработанной нами единой концепции светового оформления города – векторном документе, регулирующем развитие его вечернего архитектурного облика. Сегодня мы готовы рассказать и показать – каким ярким, вдохновляющим и «живым» Сургут может стать для жителей и гостей города уже в ближайшие несколько лет.

Сургут – город энергии и воды





Визуализация. Пересечение Югорского тракта и ул. Энергетиков

Наш город, занимающий третье место в рейтинге самых автомобилизированных городов России, находится в постоянном движении – это чувствуется с первых минут пребывания в Сургуте. Несмотря на довольно суровый климат и специфическую архитектуру, по историческим причинам лишенную сложных канонических форм, Сургут обладает совершенно неповторимым колоритом, ритм которому задают живущие здесь люди – молодые, яркие и энергичные.

Все эти условности, а также идея концептуального развития Сургута как «города энергии и большой воды», заложенная на площадке Форума, определили выбор визуальных форм и технических решений при разработке Концепции городского освещения. В ее основе лежит создание максимально комфортного функционального освещения, с применением долговечных и экономичных систем иллюминации. Городская концепция освещения – это не только тщательно продуманные визуальные образы ключевых городских доминант, но и инновационный подход к проектированию уровней освещенности, применение современных светодиодных технологий.

Это захватывающие оптические эффекты и автоматизированные системы управления. Это формирование узнаваемого и последовательного архитектурного образа города. Это забота об удобстве, безопасности и эстетическом удовольствии сургутян.

Визуализация. Югорский тракт

В результате детального анализа светового пространства Сургута, были определены его основные якорные точки: транспортные магистрали, основные развязки, места наибольшего и частого скопления людей, пешие маршруты, архитектурные точки притяжения горожан, парковые зоны и панорамные видовые площадки.

Принимая во внимание специфические особенности застройки Сургута, создание уникальной световой айдентики, которая определяла бы характер каждого района, при этом делая силуэт города целостным, гармоничным и легким для восприятия – было приоритетной задачей.

Схема светоцветового зонирования

Разработка светопланировочной структуры с выявлением доминант и светоцветовым зонированием районов позволила гармонично расставить световые акценты, не перегружая производственную и «спальную» часть города. Проложенный по полученной «светопланировочной ткани» урбанизированный каркас определил схему основных транспортных маршрутов с видами на городские панорамы, ансамбли и доминанты, с детальной проработкой праздничной иллюминации.

Ворота в город





Визуализация. Стелла и монументальная скульптура «Полет»

Особое внимание было уделено созданию дополнительных световых эффектов на въезде в город и ключевых транспортных развязках, призванных сформировать «световой портал», проезжая через который человек формирует свое первое впечатление о городе, которое, как известно – самое верное. Для Сургута это, безусловно, стелла, украшающая въезд в город, и магистраль, ведущая к одной из главных визитных карточек Сургута – воздушной арке, поддерживающей мост над дорожным полотном Нефтеюганского шоссе.

Визуализация. Аэрофлотская развязка

Центральные улицы и ключевые городские доминанты

В Сургуте более 60 архитектурных доминант – среди объектов коммерческого, социального и градообразующего сектора. Все они разрознены и не имеют единого стилистического решения. Следуя принципам – «от главного к второстепенному» и «от яркого к умеренному» удалось объединить близ расположенные доминанты в единую световую композицию, достигнув таким образом равновесия и симметрии в формировании образов панорам города и сформировав единый, узнаваемый стиль Сургута. Эту идею наглядно иллюстрирует визуализация светового оформления центральной части города.

Визуализация. Пр-т Ленина – 30 лет Победы





Визуализация. Сердце нашего города - проспект Ленина

Опорными элементами композиционных частей также стали офисы крупных градообразующих предприятий города – «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Тюменьэнерго», «ФСК МЭС», потребовавшие к себе отдельного внимания в части разработки индивидуальных колористических решений.

Визуализация. Пересечение пр. Ленина – ул. Университетской

Жилая застройка Сургута довольна однообразна – 112 серия, ленпроект, моспроект. Чтобы город смог выглядеть разнообразно в темное время суток, сохраняя при этом единую композиционную идея, были предложены варианты с разной насыщенностью освещения: для центральных улиц – более пышное, и, соответственно, более сдержанное – для периферии. Отдельно проработаны новые жилые комплексы, такие как – «За ручьем», «Возрождение», малоэтажный жилой комплекс в пос. Дорожном и др.

Спальный район Сургута. Пересечение улиц Университетская – Каролинского

Предложенная схема светового зонирования не является абсолютным руководством к действию. В Сургуте отсутствует исторический центр, нет четко выраженных функциональных зон, среднеэтажная застройка перемешана с высотными и малоэтажными зданиями. На этом этапе –концепция светового оформления города представляет собой примерный ориентир для дальнейшего проектирования в этом направлении.

Эстетика и безопасность

Естественная эстетическая составляющая пеших прогулок – удовольствия и впечатления от художественной подсветки доминант, малых архитектурных форм и природных объектов. Сургут насчитывает 32 парка и сквера, в том числе районного значения. Функциональное и ландшафтное освещение этих объектов требует особого внимания. В предложенном концептуальном решении пешеходные аллеи, соединяющие ключевые рекреационные зоны, были связаны в единый пеший маршрут, на всем протяжении которого «невидимой» световой нитью проходит подсветка парковых ансамблей, скульптур, кустарников и пешеходных зон.

Помимо этого, появление в прогулочных зонах таких атрибутов городского убранства, как световые урны, удобные системы навигации, навесные столики и скамейки с подогревом – значительно повысят комфорт сургутян и гостей города, обеспечив всем необходимым для осуществления длительных пеших прогулок.

Визуализация. Парк «За Саймой», вид с ул. Мелик-Карамова





Визуализация. Варианты установки городской мебели и навигационных систем

По такому же принципу были проработаны внутриквартальные световые дорожки по маршрутам, наиболее часто используемым жителями этих районов. Создание таких световых коридоров существенно повысит безопасность и облегчит передвижение в темное время суток и взрослых, и детей. Световые коридоры должны соединить между собой освещенные зоны внутри микрорайонов. Минимизировать затраты на создание внутриквартальных световых дорожек позволит использование специальной оптики и уже существующих опорных точек – стен домов и других архитектурных объектов.

Расчет в фиктивных цветах. Световые дорожки безопасности на примере микрорайона 11а

Панорама города станет в разы привлекательнее и современнее, если не повсеместно, но хотя бы на центральных улицах города «спрятать» коммуникации в траншеи. И отдельно пересмотреть освещение пешеходных переходов и конфигурацию опор освещения.

Визуализация. Пешеходные переходы, оснащенные датчиками движения, светоотражающей рамкой и современными светодиодными светильниками. Окрас опор осуществляется согласно карте светоцветового зонирования.

Культовые сооружения

Особое место в Концепции освещения занимают храмовые сооружения. Так как Сургут не имеет исторической застройки, они являются единственным представителем сложной канонической архитектуры и требуют индивидуального тщательного подхода к себе и к окружающей территории. В Сургуте, на сегодняшний день, нами уже представлен не один такой проект. Самый яркий пример – Храмовый ансамбль в честь св. вмч. Георгия Победоносца на ул. Университетской.

Визуализация. Свято-Троицкий собор и прилегающая территория

Внедрение концепции освещения должно связать в единое пространство районы города, обезопасить и сформировать пешие маршруты – как внутри районов, так и между ними. Все это позволит, в полной мере, подчеркнуть статус экономической столицы Югры своим неповторимым ночным образом и продуманностью инженерных решений, обеспечив при этом высокую экономичность и автоматизацию систем освещения.

Весь процесс работы мы выстроили на простом и понятном тезисе - «Сургут должен стать удобным и комфортным для каждого». Надеемся, данная Концепция в дальнейшем поможет Администрации города в реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», став одним из опорных документов в части развития световой среды.

Предварительно ознакомиться с Концепцией светового и праздничного оформления города Сургута вы можете здесь.

Справка:

Соглашение о взаимодействии на выполнение работ по разработке концепции архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления г. Сургута заключено между Администрацией г. Сургута и ООО «СветоДизайн-Югра» 1 декабря 2017 года.

В рамках Соглашения были выполнены следующие виды работ:

1. Анализ состояния световой среды города

2. Разработка методической части Концепции архитектурно-художественного и праздничного освещения среды города Сургута

3. Разработка схемы световой среды города Сургута

4. Индивидуализация ряда объектов в рамках разработанной схемы

5. Разработка схемы праздничного светового оформления г. Сургута (выразительное световое решение с учетом пластики фасадов, архитектурных и скульптурных форм, элементов).

Полный пакет документации передан Администрации г. Сургута в рамках Соглашения на безвозмездной основе. В реализацию проекта подрядчиком было инвестировано 7 893 700 рублей.