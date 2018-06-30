​В ПАО «Газпром» проходит Год качества

2018 год – в ПАО «Газпром» проходит под эгидой Года качества. В этот период в дочерних обществах компании проводятся мероприятия, направленные на повышение качества товарной продукции, популяризации деятельности газового концерна в области обеспечения и контроля качества. Тему качества поднимут на многочисленных семинарах, встречах, форумах, конференциях, научно-технические советах и фестиваля. Мероприятия проходят как на уровне ПАО «Газпром», так и в дочерних организациях.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» намечено участие работников в международной конференции «Менеджмент качества в газовой промышленности», проведение производственного соревнования трудовых коллективов по обеспечению качества транспорта газа. Прошло совещание начальников производственных служб на тему повышения качества производственных процессов. Традиционные конкурсы: «Лучший филиал по охране труда, промышленной и пожарной безопасности», «Лучший филиал по внедрению в процессы деятельности филиала энергосберегающих технологий» и «Лучший по профессии» в нынешнем сезоне прошли под эгидой Года качества.

Новый импульс получило рационализаторство – на предприятии выбрали лучшего молодого рационализатора, а для инженеров прошел семинар по теме «Теория решения изобретательских задач». Работники сургутского газотранспортного предприятия примут участие в совещаниях, круглых столах, переговорах, семинарах по вопросам требований ПАО «Газпром» к поставщикам продукции, менеджменту качества, техническому регулированию и другим.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более

6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.