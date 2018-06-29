​Заполярная промплощадка пополнится двумя резервными двигателями газоперекачивающих агрегатов

Заполярная промплощадка Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургута» пополнится двумя двигателями ДГ-90 для газоперекачивающих агрегатов, которые будут переданы с Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург».

Такое решение принято профильными депар­таментами ПАО «Газпром» в рамках обеспечения резерва мощностей и в связи с ростом объемов транспортировки газа по магистралям сургутского газотранс­портного общества. Только за четыре месяца 2018 года наработка газоперекачивающих агрегатов предприятия на 22 тысячи часов превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом наибольшая нагрузка ложится на агрегаты Ново-Уренгойского ЛПУМГ, наработка которых превышает запланированный показатель на 21 тысячу часов.

«Ввод в строй резервных аг­регатов произойдет в течение лета, - поясняет заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Асосков. - Монтаж оборудования наши работники проведут самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. Специалисты Заполярной промплощадки уже ранее выполняли аналогичные работы».

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более

6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.