​Заполярная промплощадка пополнится двумя резервными двигателями газоперекачивающих агрегатов

Заполярная промплощадка Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургута» пополнится двумя двигателями ДГ-90 для газоперекачивающих агрегатов, которые будут переданы с Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург».
Такое решение принято профильными департаментами ПАО «Газпром» в рамках обеспечения резерва мощностей и в связи с ростом объемов транспортировки газа по магистралям сургутского газотранспортного общества. Только за четыре месяца 2018 года наработка газоперекачивающих агрегатов предприятия на 22 тысячи часов превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом наибольшая нагрузка ложится на агрегаты Ново-Уренгойского ЛПУМГ, наработка которых превышает запланированный показатель на 21 тысячу часов.
«Ввод в строй резервных агрегатов произойдет в течение лета, - поясняет заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Асосков. - Монтаж оборудования наши работники проведут самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. Специалисты Заполярной промплощадки уже ранее выполняли аналогичные работы».
Справка:
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром».
В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных
производственных управлений магистральных газопроводов, в которых
действуют 38 компрессорных цехов,
273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует
системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ
Омской и Курганской областей протяженностью более
6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 15:30