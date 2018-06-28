​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые провели конкурс санитарных постов

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые прошел конкурс санитарных постов, участие в котором приняли нештатные формирования филиалов, расположенных в Сургуте. Главная цель состязания – оценка степени готовности санитарных постов в случае чрезвычайных ситуаций. Конкурс проводился в рамках плана мероприятий по гражданской обороне.
Участники решали тестовые теоретические задания и демонстрировали навыки оказания первой помощи при падении с высоты, термических ожогах и отравлении углеводородами.
«Этот конкурс стал своего рода тренировкой для всех его участников, а победитель в дальнейшем примет участие в соревновании санитарных постов предприятий Сургута. – поясняет начальник специального отдела Общества Михаил Сухоруков. - Начиная со следующего года, мы планируем проводить такое состязание среди санпостов всех филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» - сначала по зонам, а потом устраивать финальный конкурс в Сургуте».
По мнению большинства участников конкурса, прохождение трех практических этапов особых затруднений не вызывало. В каждом подразделении есть свои тренажеры, позволяющие отработать, и закрепить навыки по оказанию первой доврачебной помощи. А вот теоретическая часть заставила понервничать.
«Мы накануне тренировались с 8 утра и до конца рабочего дня, так что «отыграли» все ситуации. – делится впечатлениями трубопроводчик линейный Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Константин Холюшкин. - Главная задача «санпоста» в случае чрезвычайного происшествия - умело оказать доврачебную помощь до приезда скорой помощи.
Успешнее всего со всеми испытаниями справились представители Сургутского ЛПУМГ, на втором месте - санитарный пост Управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС), на третьем – бойцы Инженерно-технического центра (ИТЦ).
Справка:
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100%
дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в
том числе 14 линейных производственных управлений магистральных
газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО
«Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от
Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более
6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.
Как закончили год школьники Сургутского района. Директор департамента образования Ольга Кочурова// ONLINE 28 июня в 12.30