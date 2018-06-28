​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые провели конкурс санитарных постов

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые прошел конкурс санитарных постов, участие в котором приняли нештатные формирования филиалов, расположенных в Сургуте. Главная цель состязания – оценка степени готовности санитарных постов в случае чрезвычайных ситуаций. Конкурс проводился в рамках плана мероприятий по гражданской обороне.

Участники решали тестовые теоретические задания и демонстрировали навыки оказания первой помощи при падении с высоты, термических ожогах и отравлении углеводородами.

«Этот конкурс стал своего рода тренировкой для всех его участников, а победитель в дальнейшем примет участие в соревновании санитарных постов предприятий Сургута. – поясняет начальник специального отдела Общества Михаил Сухоруков. - Начиная со следующего года, мы планируем проводить такое состязание среди санпостов всех филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» - сначала по зонам, а потом устраивать финальный конкурс в Сургуте».

По мнению большинства участников конкурса, прохождение трех практических этапов особых затруднений не вызывало. В каждом подразделении есть свои тренажеры, позволяющие отработать, и закрепить навыки по оказанию первой доврачебной помощи. А вот теоретическая часть заставила понервничать.

«Мы накануне тренировались с 8 утра и до конца рабочего дня, так что «отыграли» все ситуации. – делится впечатлениями трубопроводчик линейный Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Константин Холюшкин. - Главная задача «санпоста» в случае чрезвычайного происшествия - умело оказать доврачебную помощь до приезда скорой помощи.

Успешнее всего со всеми испытаниями справились представители Сургутского ЛПУМГ, на втором месте - санитарный пост Управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС), на третьем – бойцы Инженерно-технического центра (ИТЦ).

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более

6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.