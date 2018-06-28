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​«Прозрачная» торговля. До 1 июля 2018 года бизнес Югры должен перейти на онлайн-кассы

Лето для предпринимателей Сургута выдается действительно жарким. Уже через несколько дней на предприятиях в сфере торговли и общепита должны появиться онлайн-кассы взамен старых ККТ. Меж тем многие руководители предприятий только-только начали решать этот вопрос.

Переход уже ждет

Для тех, кто еще не в курсе: с помощью онлайн-касс налоговики смогут в режиме реального времени получать информацию о всех продажах компании. Онлайн-кассы будут формировать чек не только в бумажном, но и электронном виде, что позволит отправлять покупателю чек по электронной почте или SMS.

Применять ККТ нового образца с 1 июля должны все организации в сфере торговли и общепита, которые платят ЕНВД или работают по патенту. Кроме того, онлайн-кассы обязаны появиться у тех предприятий, которые торгуют через автоматы и имеют наемных работников. И это еще не все – до 1 июля 2019 года озаботиться покупкой онлайн-касс придется и бизнесу сферы услуг. Пока они могут выдавать клиентам обычные бланки строгой отчетности (БСО), но уже будущим летом новые аппараты должны будут появиться и у этой категории предпринимателей.

Экономим на раз-два

Онлайн-касса – недешевое удовольствие: стоимость достигает нескольких десятков тысяч рублей. Плюс нужно потратиться на фискальный накопитель и электронную цифровую подпись. Для малого бизнеса это ощутимая трата, поэтому эксперты рекомендуют оформить документы под налоговый вычет. Таким образом предприниматели могут вернуть сумму до 18 тысяч рублей. Причем вернуть деньги можно за все приобретенные кассы!

Сэкономить помогают и различные пакетные предложения. Например, МТС предлагает программу «Легкий старт». Это своего рода коробочное решение, с помощью которого бизнес может получить и «МТС Кассу», и набор дополнительных услуг, которые большинству предпринимателей приходится заказывать отдельно.

«Мы не только предоставляем кассу, но и самостоятельно активируем ее, регистрируем, настраиваем ПО, обучаем сотрудников, а еще гарантируем техподдержку 24/7. Предприниматель избавляется сразу от нескольких головных болей, получая онлайн-кассу в режиме «одного окна», - рассказывает Артем Бобер, директор департамента по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в ХМАО.

Убыток или прибыль?

Одним словом, беспокоиться югорским предпринимателям пока нужно только о том, чтобы вовремя купить кассу. Чтобы избежать ненужных вопросов со стороны ФНС, нужно заключить договор с производителем кассы уже сейчас. Имея документы на руках, вы можете спокойно ждать оборудование, не боясь штрафов.

Как рассказывают налоговики, бизнес Югры, который уже внедрил кассы нового стандарта смог даже снизить затраты на содержание кассовой техники. Ведь теперь не нужно платить за обслуживание кассовых аппаратов и ежегодно менять защищенную электронную контрольную ленту.

«До внедрения нового порядка применения онлайн-касс владельцы ККТ только на замену этих лент ежегодно тратили около 11 тысяч рублей. Тогда как в настоящий момент стоимость фискального накопителя составляет в среднем порядка 6 тысяч рублей. При этом сегодня законодательством определен срок службы фискального накопителя более трех лет для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере услуг и применяющих специальные налоговые режимы. Таким образом, выгода для предпринимателей в содержании ККТ нового образца очевидна», - отметила в интервью начальник ИФНС по Сургуту Елена Голышева.

Кроме того, что наличие онлайн-кассы подтверждает легальность предприятия, это простое устройство действительно помогает улучшить сервис. Она работает расторопнее, вы можете продавать товары по штрих-кодам или названиям и быстрее обслуживать посетителей. А современное ПО кассы позволяет вести учёт товаров, легко добавляя и выводя их из оборота.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 99, комментариев: 0


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