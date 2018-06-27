​Второй набор «Газпром-класса» ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Второй набор в «Газпром-класс» ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Естественно-научном лицее начнется в конце июня. Подать документы в профильный класс ученики смогут сразу же после получения аттестата об основном общем образовании. Из претендентов составят рейтинг учащихся. Конкурсная комиссия будет учитывать отметки по профильным предметам (физика, химия, алгебра, геометрия), грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие интеллектуальные и творческие достижения школьника и призовые места в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Во второй состав «Газпром-класса» войдет 25 учеников, которые будут углубленно изучать предметы физико-математического профиля, посещать с экскурсиями производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут» и встречаться со специалистами различных филиалов и служб.





Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более

6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.