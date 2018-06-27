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​Летний отпуск: кого оставить следить за домом?

Фото donnews.ru
Фото donnews.ru

Согласно исследованиям ВЦИОМ, более половины россиян строят планы на отпуск летом 2018 года. Но кого оставить в квартире следить за порядком?

«Каждый раз, когда мне в отпуске сквозь тысячи километров приходит уведомление на телефон о движении в квартире, я знаю – соседка не забыла покормить мою собаку, ведь камеру я повесила прямо напротив входа, а ключи есть только у нее», - делится Мария с нескрываемой улыбкой.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» поможет дистанционно контролировать происходящее дома из любой точки мира. Это удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру можно самостоятельно.

Все, что вам нужно — выбрать место в квартире для установки камеры, подключить ее следуя простой и понятной инструкции и настроить через веб-интерфейс или мобильное приложение. Вся процедура занимает несколько минут. Чтобы следить за домом, нужен только интернет. Вы моментально получите оповещение на приложение для смартфона, если в доме будет подозрительное движение.

Специалисты подчеркивают, что продукт «Ростелекома» предоставляет для хранения данных защищенные сервера оператора. Шифрование видеопотоков, невозможность подмены IP-адреса камеры и другие инструменты обеспечат высокий уровень защиты ваших данных.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» - простой и быстрый способ сделать свой дом умным. Также услуга может работать на сети любого интернет-провайдера.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 135, комментариев: 0


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