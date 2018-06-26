​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» выбрали лучших автослесарей

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» выбрали лучшего слесаря по ремонту автомобиля. Смотр-конкурс профмастерства состоялся 31 мая на базе Тюменского автотранспортного цеха. За победное место боролись девять человек, которые стали финалистами первого отборочного тура в своих подразделениях.

Автослесарям предстояло пройти непростой теоретический этап на знание требований охраны труда, электробезопасности, устройства и технического обслуживания автомобиля. Конкурсанты не только отвечали на вопросы теста при помощи компьютерной программы, но и выполняли фотозадание. Участникам предоставляли пять снимков для визуального определения нарушений охраны труда и окружающей среды.

Для практического этапа организаторы подготовили два задания. Во время первого задания автослесарям необходимо было проявить навыки разборки и сборки электрического стартера двигателя внутреннего сгорания. «В первую очередь мы оценивали соблюдение технологий и последовательности выполнения работ, - поясняет критерии оценок практического задания заместитель начальника Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) Игорь Камаев, - и, конечно же, следили за правилами безопасности при производстве работ. При нарушении начисляли штрафные баллы. Задания выполняли на время и под пристальным вниманием руководства, что вызывало волнение у конкурсантов».

Второе задание практического тура под силу только специалистам с большим опытом и высокой квалификацией – участникам требовалось провести ремонт ступицы переднего моста автомобиля УРАЛ-4320. «Для конкурса мы выбрали именно автомобиль УРАЛ, - поясняет начальник эксплуатационной службы УТТиСТ Николай Лавров – потому что это одна из основных машин на трассе, используется во всех автотранспортных цехах. Кроме того, этот автомобиль трудоемко ремонтировать, поэтому от того, насколько технично слесарь справится с заданием, будет зависеть его уровень подготовки».

Со всеми испытаниями лучше всех справился Сергей Минин из Тюменского автотранспортного цеха, на втором месте – автослесарь Сургутского автотранспортного цеха Денис Чесенко. А вот неоднократный лидер предыдущих конкурсов профмастерства Игорь Альберт из Ноябрьского автотранспорного цеха оказался все лишь на третьем месте.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более

6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.