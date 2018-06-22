​На природу со смартфоном

Теперь пользоваться всеми благами цивилизации, можно не выходя со своего участка. МТС подключила к 4G более двадцати сургутских СНТ и ДНТ: это практически все крупные дачные территории, в том числе в районе аэропорта. Среди них – «Ручеек», «Кооператор», «Виктория», «Прибрежный».

Запасайтесь смартфонами, и на дачу! А несколько бесплатных приложений с GooglePlay помогут вырастить «вау»-урожай без хлопот!

Лунный календарь

Каким бы скептиком ни был сургутский дачник, но жизнь своих помидоров он прогнозирует только по лунному календарю. Растущая или убывающая луна влияет на дачную жизнь не меньше, чем погода — опытный садовод знает это не понаслышке.

В приложении «Лунный посевной календарь» есть удобный календарь с рекомендациями о том, для каких работ день благоприятный, а какие лучше отложить на потом.

Проверить можно всё: конкретную дату и овощную или плодовую культуру. Если при регистрации в программе указать свою электронную почту или авторизоваться с помощью «ВКонтакте», можно будет создать свой список растений и устанавливать любые напоминания, например, прорыхлить или удобрить рассаду.

Энциклопедия дачника

В приложении «Флорист-Х» есть всё обо всём, что можно вырастить на дачном участке в нашем регионе. Причем информация дополнена подробными советами о том, как готовить почву, сеять, удобрять, собирать и сохранять урожай. Отдельные разделы посвящены вредителям и болезням растений. Это настоящий must-have селекционера-любителя.

Бесценные советы для эстетики участка

Программа «Всё о даче» — хранилище всевозможных тематических статей, где есть два очень полезных раздела — ландшафтный дизайн и дачные лайфхаки. В первом найдутся схемы обустройства клумб, правила высадки цветов, фотопримеры самых разных композиций и даже инструкции по созданию дачного пруда. Коллекция этих хитростей сделает приусадебную жизнь в Сургуте проще.

Заготовки на зиму

Когда дачный труд принес свои плоды, наступает время переработки урожая. В создании овощных деликатесов поможет приложение «Рецепты консерваций» — более ста вариантов домашних заготовок на любой вкус, фрукт и овощ. Можно искать по ингредиенту или выбирать по типу блюда.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Не забываем и про социальные сети, которые легко могут заменить вам полноценный журнал. А доступны они в любое время, если у вас с собой смартфон! Загрузив приложение «Однокласссники», дачники могут следить сразу за несколькими страницами. «Любимая дача. Сад. Огород. Строительство» даст советы на любой вкус, как обустроить участок и провести ремонт. А такие группы, как «Огород и дача – большая удача» или «Любимая дача» имеют аудиторию свыше миллиона пользователей! Ежедневный поток дачных советов вам обеспечен. Теперь смартфон сургутян — не менее важный дачный инструмент, чем лопата и грабли!