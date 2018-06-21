«Тепловые сети Сургута готовят к новому отопительному сезону»

Специалисты «Городских тепловых сетей» ведут подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов. В ближайшие два месяца, до возобновления подачи тепла, на всех объектах предприятия пройдет комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности тепломагистралей.

В рамках исполнения программы производственного развития предусмотрено проведение регламентных работ на основном и вспомогательном оборудовании предприятия.

В ходе летней ремонтной компании предстоит заменить 3,84 км. магистральных тепловых сетей и 7,835 км. внутриквартальных сетей тепловодоснабжения в однотрубном исчислении. Строительно-монтажные работы по ремонту магистральных сетей, запланированные по программе производственного развития, будут выполняться на многих объектах города Сургута. В частности, по проспекту Ленина и улице Северная; по проспекту Ленина в районе офиса

НГДУ «Быстринскнефть»; по улице Энергетиков (район д. 26); от улицы Нефтяников до проспекта Набережный. Работы по техническому перевооружению внутриквартальных сетей тепловодоснабжения запланированы на проспекте Ленина и улице 30 лет Победы в 18 мкр.;

по проспекту Комсомольский (район домов 40 и 42); по улице Береговая (район домов 71 и 72);

по улицам Просвещения и Гагарина в районе «Вечного огня».

До конца 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию котельной №9 по улице Буровая, которая будет полностью автоматизирована. Установленная мощность объекта – 7МВт. Хозяйственным способом, то есть исключительно своими силами, будет выполнено техническое перевооружение котельной №6 (улица Заячий Остров) с заменой водогрейный котлов.

Также, в рамках летней ремонтной кампании запланирована реконструкция станции водоподготовки МБУ «Олимпия» в поселке Барсово с бурением новой артезианской скважины.

Всего около 374 млн. рублей (без НДС) будет направлено на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов.

На данный момент во всех районах города Сургута проходят промывки и опрессовки внутриквартальных тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения. Гидравлические испытания продлятся до начала июля, в связи с тем, что отопительный сезон в этом году закончился позже обычного. Проверка тепловых сетей на прочность выполняется в межотопительный период для определения их готовности к следующему отопительному сезону. Подобные мероприятия необходимы, чтобы выявить «слабые места» сетей тепловодоснабжения, предупредить образование функциональных отказов и сбоев в период прохождения осенне-зимнего максимума температур.

Напоминаем, что для удобства абонентов на сайте «Городских тепловых сетей» работает онлайн-сервис, помощью которого можно оперативно получить информацию о сроках отключения горячего водоснабжения. Специально разработанная программа позволяет быстро и легко проверить, сколько составит период отключения.

Временные ограничения в горячем водоснабжении – вынужденная мера. Технологические перерывы необходимы теплоэнергетикам для проведения обязательных регламентных планово-профилактических работ на тепломеханическом оборудовании в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. СГМУП «Городские тепловые сети» просит жителей города Сургута с пониманием отнестись к временным коммунальным неудобствам, так как повышение надежности теплоснабжения потребителей в течение отопительного сезона – главная задача летней ремонтной кампании.