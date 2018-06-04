​Сургутская ГРЭС-2 передала тактильные книги слабовидящим детям

Акция дарения тактильных книг под названием «Счастливое чтение в подарок», состоялась 01 июня в детской библиотеке по адресу Дружбы 11А. Участие в мероприятие приняли не только маленькие читатели, но и их родители.

Тактильные книги вот уже несколько лет подряд передает детской библиотеке филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». В этом году учреждению культуры было передано 20 комплектов таких книг. Стоит отметить, что вместе с книгами, библиотеке в этом году была оказана и финансовая благотворительная поддержка.

10 комплектов книг 01 июня передали и детскому садику «Крепыш». В дошкольном образовательном учреждении 68 воспитанников со слабым зрением. Три ребенка – слепые.

«Не первый год, мы получаем такие книги от энергетиков. Дети с удовольствием ими пользуются», - рассказала Екатерина Соловьева, И.О. заведующего МБОУ №89 «Крепыш».