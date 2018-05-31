​1 и 2 июня в Сургуте пройдут температурные испытания тепловых сетей

Испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя от теплоисточника Сургутской ГРЭС-2 пройдут

1 и 2 июня в Восточном районе города Сургута (22, 23 23а, 24, 25, 26 ,27, 27а, 28, 28а, 30 мкр.).

В период проведения испытаний с 8:00 1 июня и (ориентировочно) до 17:00 2 июня все оперативные службы

СГМУП «Городские тепловые сети» переводятся на особый режим работы. Для подготовки тепловых сетей к несению установленных нагрузок максимальная температура теплоносителя во внутренней системе жилых домов и других объектов в зоне испытаний будет поднята до 95 градусов, что может привести к повышению температуры воздуха в квартирах горожан.

Обращаем внимание на потенциальную опасность, которая может быть связана с этими мероприятиями. СГМУП «Городские тепловые сети» убедительно просят горожан быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний: не приближаться к местам выхода пара на поверхность грунта, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей и тепловых камер.

При обнаружении выхода пара на поверхность грунта, вытекания горячей воды, провалов грунта - сообщать по экстренному телефону 112, а также в оперативно-диспетчерскую службу СГМУП «ГТС» - 45-67-12, 45-67-14, 45-67-15.

Напомним, температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий при подготовке к отопительному сезону, и проводятся один раз в четыре года согласно действующих «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей». Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить наиболее изношенные участки трубопроводов.